Los Reyes agradecen al joven Julio el rescate de las víctimas del tren: "No me paré ni a pensar si estaba cansado"

"No me dio tiempo a pensar si estaba cansado". Julio Rodríguez volvía de pescar con su amigo José cuando se topó de bruces con la tragedia. El joven de 16 años vive en Adamuz (Córdoba) y no dudó ni un instante en lanzarse a rescatar víctimas y a ayudar a los heridos del choque de los trenes Iryo y Alvia el pasado domingo por la tarde. Los Reyes de España, que han visitado la zona cero de la tragedia y han estado con las víctimas, estuvieron un largo rato charlando con este chico que en cada entrevista demuestra su humildad y su naturalidad al contar el papel que jugó en la tragedia. Él deja claro que actuó sin pensárselo dos veces y que hizo lo que cree que cualquiera haría.

Los Reyes Felipe y Letizia estuvieron casi 20 minutos charlando con este joven, al que dieron expresamente las gracias en una amena conversación, según han narrado algunos de los presentes. "Nos han dado las gracias por haber contribuido en esto porque fuimos los primeros en llegar", explicó Julio tras el encuentro. "En una situación tan dura hicimos la labor que pudimos, ayudar a esa gente que estaba luchando por sus vidas", contó a los medios de comunicación.

Un pueblo solidario

Las muestras de solidaridad en el pueblo de Adamuz han sido muchas desde el primer momento del accidente. "Fuimos con mi amigo y llegamos de los primeros. Pudimos sacar como pudimos a la gente que más o menos podía moverse", relató Julio. Él y su amigo vieron llegar ambulancias y el despliegue de un amplio dispositivo de emergencia y por eso pensaron que estaba ya todo bajo control. Sin embargo, se dieron cuenta de había otro tren descarrilado que había caído por un terraplén. "Lo que hicimos fue sacar a algunas personas y acompañarlas para que las curaran y las atendieran, hasta que llegaron la Policía, los bomberos y ya se hicieron cargo", añadió. "Intentamos sacar a la gente que podía más o menos moverse", estuvo contando. "Intentamos sacarlas como pudimos, hasta que luego ya llegaron todos los cuerpos de Policía, Bomberos", quienes, "más profesionalmente, se encargaron" de continuar con las labores de rescate,

El Rey le "ha preguntado básicamente qué es lo que hicimos, y yo le he explicado nuestra historia, que veníamos de pescar, nos encontramos con las carreteras llenas de Policía, de bomberos, de ambulancias, y conseguimos llegar aquí, por lo cual llegamos de los primeros e intentamos hacer todo lo que pudimos, lo que estaba en nuestras manos, y ayudamos a bastantes personas".

"Solo pensaba en ayudar"

A la pregunta de qué le empujó "a echar una mano de esa manera", el joven contó que su "cuerpo se convirtió en otro, y sólo pensaba en ayudar, sea como sea". "Hice el trayecto de 800 metros para acá y 800 metros para acá al menos unas seis veces, y no me paré ni a pensar si estaba cansado, nada, sólo quería ayudar", ha relatado.

La Reina le ha dicho que es "bastante bonito" su comportamiento a su "corta edad", y "bastante duro ver a gente así, tan pequeña, hacer esas cosas". Y, por otro lado, ha contado que "de momento" puede "dormir más o menos bien", pero no sabe cómo seguirá "dentro de unos días" por las imágenes que vio, ya que "en mitad del camino te encontrabas a gente en tus pies que fallecía, o cuerpos que no estaban ni enteros". Julio Rodríguez ha concluido valorando que entre su amigo José y él pudieron "ayudar a mucha gente" y "contactar con familiares" de estas personas para que "no se pusieran aún más nerviosos". "Todo lo que pudimos hacer, lo que está en nuestras manos, lo hicimos", ha resumido.

"El ángel de mi hijo"

El joven no para de recibir muestras de solidaridad de las familias a las que ayudó el día de la tragedia. Después de ayudar a las víctimas ha contado además que se llevó muchos de los móviles de los heridos a su casa y fue contactando con los familiares para decirles que sus seres queridos estaban vivos y habían sido atendidos y trasladado a un hospital. En Canal Sur, el padre de una de los heridos ha dejado claro su agradecimiento visiblemente emocionado. Carmelo, vecino de Punta Umbría (Huelva), no ha podido aguantar las lágrimas mientras le decía a Julio: "Eres tú, tú eres el ángel de mi hijo".