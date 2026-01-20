Los Reyes de España visitan en Adamuz, la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes

Los Reyes de España han visitado este miércoles Córdoba para conocer de primera mano los detalles del accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo a las 19.45 horas. Su primera parada ha sido en el puesto de mando ubicado en el camino que da acceso a la zona cero del dolor, el punto exacto en el que el Iryo, que minutos antes había parado en la estación Julio Anguita, descarriló y colisionó con el Alvia que venía de frente en dirección a Huelva, produciendo el primer choque de trenes en la red de alta velocidad española. Es ahí donde se concentra ahora la actividad, donde las grúas están trabajando para romper en dos el tren para levantar los vagones e intentar rescatar los cuerpos sepultados bajo los hierros.

Es la primera vez que se puede acceder a esta localización y la experiencia ha sido sobrecogedora para quienes llevan días informando del suceso. Los vagones del Iryo 6, 7 y 8 se han podido observar y fotografiar a unos metros de distancia, dejando ver la imagen del terror y la angustia que debieron sufrir los pasajeros en el momento del accidente. Los cristales rotos con manchas de sangre por donde los heridos tuvieron que salir en plena noche, las maletas tiradas entre los asientos aplastados fruto de la desesperación de quien intentaba salvar su vida. En el exterior, una maleta rosa y un forro polar de una niña junto a una audioguía del Museo del Prado y restos de compresas y vendas en el suelo de los sanitarios que intervinieron a pie de tren cuando se tuvo noticia del siniestro.

Impresionados por la visión de la tragedia

Mientras los medios se arremolinaban en la zona cero, en silencio, impresionados por la visión de la tragedia, se han preparado para recibir a los Reyes las autoridades locales y autonómicas, con el presidente Juanma Moreno a la cabeza, que les han recibido junto a decenas de trabajadores de ADIF, de Protección Civil, de la Policía Local, de la UME, bomberos, el párroco de Adamuz y otros vecinos del pueblo.

Los Reyes de España junto a uno de los trenes siniestrados. / Manuel Murillo

A la hora prevista, en torno a las 12.30 del mediodía, Don Felipe y Doña Leticia han llegado acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, vestidos de negro y con semblantes serios, y tras saludar a los presentes se han entrevistado con Juanma Moreno y el ministro Óscar Puente que les han informado de la situación general del rescate. A continuación, han ido pasando y saludando uno a uno a la larga comitiva que les estaba esperando, deteniéndose especialmente con los vecinos del pueblo y en concreto, con Julio Rodríguez y sus padres, un joven de 16 años que fue de las primeras personas en llegar hasta los vagones para auxiliar a los heridos. Según ha explicado él después a la prensa, los Reyes le han felicitado por el arrojo de su actuación y por representar a los jóvenes de España, comprometidos en circunstancias como esta. También le han preguntado si lo que vio le ha dejado alguna secuela y si tiene pesadillas, aunque de momento, parece que está bien.

Saludo a víctimas y autoridades

También han tenido ocasión de hablar con el jefe de Protección Civil y con algunas de las personas de su equipo que intervinieron desde primera hora desalojando a las decenas de personas que pedían ayuda a gritos desde los vagones de Iryo y desde los de Alvia, que según han contado, estaban en situación aún más desesperada porque la ayuda llegó más tarde y pensaban que nadie iba a socorrerlos.

Los Reyes han permanecido algo más de una hora en el punto de mando entrevistándose con los técnicos para conocer cómo se está realizando la investigación, que seguía de forma simultánea durante la visita, con un trasiego constante de personal de la Policía Judicial y de Adif preparando el terreno para cortar los vagones y trozos de vía con el fin de instalar las grúas que servirán para sacar los vagones que han quedado atrapados en terraplén. A continuación, han salido de Adamuz en dirección al centro cívico Poniente, donde se encuentra el punto de ayuda a los familiares.