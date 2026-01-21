Adif reduce temporalmente la velocidad máxima en tres puntos de la línea Madrid-València

Adif ha reducido de forma temporal la velocidad máxima permitida en tres puntos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia, tras el aviso de los maquinistas por posibles defectos en la vía.

En concreto, y según la información consultada por Europa Press, la velocidad se ha reducido a 160 kilómetros por hora en la aguja de Vilarrubia de Santiago (Toledo). Ese mismo límite de 160 km/h se ha impuesto en el punto kilométrico 292 de la vía 2 entre Minglanilla (Cuenca) y Caudete de las Fuentes (Valencia), en un tramo de un kilómetro. Asimismo, se ha limitado a 200 km/h la velocidad en un tramo de 700 metros del kilómetro 222 de la vía 2 entre Cuenca y Monteagudo de las Salinas.

Estas reducciones de velocidad se deben a movimientos laterales que han detectado los maquinistas, es decir, a movimientos bruscos del tren de lado a lado.

Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) insisten en que estas limitaciones temporales de velocidad (LTV) solo afectan a1,8 kilómetros de toda la línea y subrayan que las velocidades máximas habituales se mantienen en el resto. Además, adelantan que esta noche los equipos mantenimiento comprobarán dichos desperfectos para evaluar y ver si se puede retirar las limitaciones de velocidad y restablecer la velocidad máxima habitual en todo el recorrido.

Limitaciones en otras líneas

Ayer trascendió por primera vez que Adif había aplicado restricciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona. Tras revisar esos puntos por la noche, restableció la velocidad máxima habitual, aunque tras nuevos avisos de los maquinistas, la volvió a reducir para todo el día de hoy.

Estos avisos y las posteriores medidas de Adif son habituales en el día a día de las operaciones ferroviarias, aunque ahora están trascendiendo debido al accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado domingo.

Tras lo ocurrido, los maquinistas están dando más avisos a Adif por el temor de que puedan ocurrir más accidentes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha detallado que Adif recibió ayer 25 avisos, de los que 21 fueron realizados por el mismo maquinista. Hoy, ese mismo maquinista ha trasladado 13 avisos.

Fuente: Levante - EMV