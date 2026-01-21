Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Último adiós

Bujalance (Córdoba) despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz

Familiares, vecinos y amigos abarrotan la parroquia de La Asunción para despedirla

Despiden en Bujalance a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz.

Despiden en Bujalance a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz. / Victor Castro

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Las campanas de la parroquia de La Asunción anunciaban el adiós. La lluvia caía sobre Bujalance, un pueblo desolado, frío y en silencio este miércoles, mientras despedía a una de sus vecinas en las circunstancias más trágicas e inimaginables.

Rostros marcados por el dolor y el llanto, y una multitud de personas acompañaron a la familia para decir adiós a Mari Carmen Abril, que falleció en el accidente de trenes de Adamuz. Vecinos, amigos, antiguos alumnos y personas que la querían profundamente estuvieron con ella hasta el final. La iglesia se quedó pequeña: muchos asistentes permanecieron de pie y otros incluso se quedaron en el exterior, bajo una lluvia persistente. La afluencia fue tal que se formó una larga fila para trasladar el pésame a los familiares.

El silencio era sobrecogedor. Y, entre los murmullos, todas las conversaciones regresaban al mismo punto: el accidente, sus víctimas y una pérdida que ha dejado al pueblo sumido en el duelo. El cura reconoció no tener respuestas humanas ante esta tragedia e invitó a la familia y sus propios vecinos a buscar consuelo y fortaleza en este momento de dolor.

Entierro en Bujalance a una de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

Entierro en Bujalance de Mari Carmen, una de las víctimas del accidente ferroviario. / Victor Castro

Mari Carmen Abril tenía 50 años de edad, era natural de Bujalance y profesora en el instituto de Secundaria Los Castillos de Alcorcón en Madrid, donde llevaba ejerciendo un par de años. Previamente, había estado trabajando como técnica socióloga en el IESA-CSIC, como creadora de contenido para una empresa y como administrativa en un estudio de arquitectura.

También era amante de la música, de modo que a los 11 años entró a formar parte de la banda de música de la Asociación Músico-Cultural Pedro Lavirgen de Bujalance tocando la flauta travesera. Y permaneció en la banda hasta los 25 años, cuando comenzó con sus primeros trabajos. Le gustaban la fotografía y la naturaleza, gracias a cuya afición pudo realizar infinidad de instantáneas de plantas y flores en sus caminatas, viajes y excursiones, que posteriormente solía subir a sus redes sociales.

Alcorcón organizará un acto en recuerdo del maquinista del Alvia y la profesora fallecida en Adamuz. De momento, se conocen pocos detalles del acto, más allá del lugar (Teatro Buero Vallejo) y de que se hará de la mano de la Escuela Municipal de Música de Alcorcón y la Concejalía de Cultura, según ha detallado la primera edil.

