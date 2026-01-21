A la espera de noticias
La identificación y el anuncio a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, un trabajo con certezas absolutas
Los seres queridos de los desaparecidos continúan a la espera en el centro cívico Poniente Sur
Noelia Santos
La diputada delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, ha sido la encargada en la mañana de este miércoles de informar sobre la situación, el trabajo y el ambiente que se desarrolla en el centro cívico Poniente Sur de la ciudad, donde se encuentran familiares de los desaparecidos en el terrible accidente ferroviario de Adamuz. Es en este espacio municipal junto a la plaza de toros donde se informa a los familiares de los reconocimientos de las víctimas, de ahí que equipos de psicólogos de Cruz Roja, del Colegio de Psicólogos de Andalucía o de la propia Diputación estén en todo momento acompañándolos.
Sobre cómo se procede a la hora de informar a estos familiares, Aguilera ha explicado que se hace exclusivamente cuando se tiene la certeza máxima y tras haber realizado un trabajo “minucioso”. El martes, los familiares denunciaban la desesperación que estaban atravesando por cómo se estaban alargando los trabajos. Aguilera ha reconocido que “hay que entender su desesperación y su frustración en los momentos de espera”, pero, ha añadido, “todo es porque sea un proceso meticulosamente terminado y perfectamente hecho”.
Dentro del trabajo de acompañamiento que se realiza, la delegada provincial de Derechos Sociales ha reconocido que “sosteniendo y a veces canalizando ese dolor”, un dolor, ha añadido, que “podemos amortiguar, pero no quitar, ojalá pudiéramos”.
Reuniones de coordinación
Junta de Andalucía, Ayuntamiento, emergencias o representantes de Adif e Iryo también utilizan este centro cívico para las reuniones de coordinación. Los encuentros se suceden varias veces al día, el primero, a primera hora de la mañana. En estos encuentros, según ha informado Aguilera, donde se sientan las bases de atención a los familiares y se determinan qué pasos dar dentro de este centro cívico, uno de los lugares que más miradas concentra desde el fatal accidente del pasado domingo.
