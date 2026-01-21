El maquinista fallecido en el Rodalies de Barcelona es un joven de Sevilla que estaba de prácticas

El maquinista fallecido en el accidente de tren en Gelida (Barcelona) este martes por la noche era natural de Sevilla. Como ha podido confirmar El Correo de Andalucía con fuentes de los Mossos D'esquadra, el joven tenía 27 años y se encontraba en prácticas.

La policía catalana ha señalado igualmente en un comunicado que este martes por la noche pudo identificarse "plenamente" la identidad del fallecido, en una noticia que adelantó ABC. Tras la confirmación de su identidad se comunicó la muerte a su familia.

Este miércoles los Mossos retomarán las tareas de investigación, siguiendo trabajando "para reforzar la seguridad en el lugar del incidente y en las diferentes estaciones para gestionar cualquier incidencia".

El alcalde de Sevilla, en la red social X, ha trasladado el pésame a la familia: "Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de este joven sevillano que estaba destinado en Barcelona para completar su formación como maquinista. Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos. Descansa en paz".

El joven era hermano de la Macarena, según ha podido confirmar El Correo de Andalucía con fuentes de la hermandad.

Semaf llama a la huelga

Tras la muerte de tres maquinistas en apenas dos días, desde el sindicato ferroviario van a convocar una huelga general en todo el sector "para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red".

Asimismo, "exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria".

El sindicato ha recordado a los maquinistas que no se encuentren en condiciones psicológicas de prestar servicio por la carga emocional de estos accidentes se lo comuniquen a sus responsables.