Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz

Opositores, periodistas, abuelas que regalan a sus nietos disfrutar un musical en Madrid, una familia junta en el Bernabeu, una madre y una hija de vuelta tras un fin de semana en la capital, un matrimonio de jubilados que regresaba a casa, un joven cardiólogo con un curriculum brillante, una socióloga cordobesa, un zamorano referente en el mundo del baile latino, un ex jugador del filial del Recre... Son víctimas del accidente de Adamuz que se produjo, por causas que se están investigando, por el descarrilamiento de un tren Iryo Málaga-Madrid que chocó con los primeros vagones del Alvia 2384 con destino Huelva.

Hay ya 43 cuerpos que han sido recuperados, incluido el del maquinista del Alvia, y se han interpuesto 45 denuncias por desaparición, por lo que los investigadores dan por hecho que todavía quedan dos víctimas mortales bajo los restos de los vagones del convoy Madrid-Huelva. Muchos de sus rostros se compartieron en centenares de mensajes en las redes sociales que, en las primeras horas de la tragedia, se convirtieron en un altavoz ante la angustia y desesperación de los familiares que no podían localizar a sus seres queridos.

Con historias que atraviesan esta provincia de norte a sur, Huelva se ha llevado el mazazo más duro, donde residían 25 de los fallecidos en la tragedia: los municipios de Lepe, Aljaraque, La Palma del Condado, Bollullos Par del Condado, Gibraleón, Punta Umbría, La Puebla de Guzmán lloran a los vecinos que viajaban en un tren que nunca llegó a su destino.El funeral de Estado por las víctimas del accidente de trenes de Adamuz será en Huelva el próximo 31 de enero.

De Málaga, Córdoba, Zamora o Madrid eran también algunos de los pasajeros que han perdido la vida en el peor accidente de la historia de la alta velocidad de España. Aunque no son todas las víctimas de esta tragedia, estas son algunas de las historias humanas de los pasajeros a bordo del Alvia y el Iryo en un domingo marcado en negro para siempre en la historia de España.

Óscar Toro y María Clauss, periodista y fotógrafa, referentes de la profesión

Entre los pasajeros del Alvia que salió de Madrid y debía llegar a las diez de la noche a Huelva estaban dos compañeros muy queridos por la profesión en esta ciudad. Tras el dramático accidente que sufrió este tren, los nombres de Óscar Toro y María Clauss comenzaron a recorrer la estación onubense de madrugada cuando se supo que la hija de ambos era una más de los familiares y allegados que buscaban saber algo de sus seres queridos. Tanto Óscar como María estaban muy implicados a nivel social: pertenecían a varias ONG, y estaban involucrados con la ayuda a los países al desarrollo y a las personas desfavorecidas. María lideró el proyecto fotográfico de los restos arqueológicos de la Isla de Saltés y Óscar era secretario y vocal de la Asociación de la Prensa de Huelva y presidente de la Asociación INvisible: proyecto que fundó junto a su mujer.

Nati, la abuela de Huelva que llevó a sus nietos a ver el musical del 'El Rey León'

Natividad de la Torre había hecho lo que tantas abuelas hacen sin darle importancia: regalar tiempo. Esta vecina de Aljaraque había llevado, junto a su hijo José Luis, a sus nietos a Madrid para ver juntos el musical El Rey León, compartir risas y recuerdos que parecían destinados a quedarse para siempre. Era uno de esos viajes que no se olvidan. Viajaba en el primer vagón, cerca del maquinista, Pablo, también fallecido en la tragedia de Adamuz.

El relato de su hijo Fidel en varios programas desde Córdoba, donde estaban ingresados su hermano y los nietos de Nati, es un canto a recordar, a recordarnos, las cosas importantes de la vida. "Vengo ahora de contárselo a mi hermano, que ya ha sido desentubado. Me ha dicho que es un milagro que él esté vivo, que pensó que se le acababa la vida... Logró sacar a mis hijos rompiendo la ventanilla con los pies", ha relatado entre lágrimas. "También me ha pedido que cuente la historia de nuestra madre, lo buena que ha sido, el Señor se la ha llevado pero ha dejado una huella muy grande entre nosotros. Tenemos la certeza de que está en el mejor de los lugares", contó al Telediario.

Pablo B., el joven maquinista del Alvia apasionado por la fotografía

Vecino del municipio madrileño de Alcorcón, Pablo B., de 27 años, era ingeniero y maquinista de Renfe, adscrito a la residencia de Cerro Negro (Madrid), tras haber trabajado en Rodalies de Cataluña. La noche del 18 de enero conducía el Alvia que colisionó en Adamuz (Córdoba) con un tren Iryo. Pese a su juventud, gozaba de muy buena reputación entre sus compañeros, que destacan lo mucho que le apasionaba la fotografía. Le quedaban apenas diez minutos para finalizar el servicio en Córdoba. El Ayuntamiento del municipio madrileño ha decretado tres días de luto por el fallecimiento de su vecino, que residía en el barrio de Ondarreta.

David Cordón, ex jugador de los filiales del Sevilla FC y el Recre

En el Alvia viajaba también el exfutbolista David Cordón, exjugador de la segunda división que pasó por las filas del Sevilla o el Recreativo de Huelva, entre otros, y campeón de Europa con la selección española de fútbol playa. Además, Cordón era el padre del actual lateral izquierdo del Getafe, David Davinchi Cordón, de 18 años, que se ha estrenado esta temporada en la primera división del fútbol español.

El exfutbolista regresaba a casa tras acudir al Coliseum para ver el partido de su hijo contra el Valencia de la jornada 20 de la liga y se encontraba en el Alvia en dirección a Huelva.

Además, Cordón ejercía como enfermero en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, y era delegado sindical de Satse. De hecho, el sindicato, en un comunicado, ha señalado que "David no solo fue un compañero ejemplar, sino un defensor incansable de los derechos de los afiliados y afiliadas de nuestro sindicato". "Siempre comprometido, siempre presente, siempre dispuesto a luchar por los demás, incluso cuando eso implicaba no rendirse jamás. Su entrega y su valentía dejan una huella imborrable en todos nosotros".

La familia Zamorano Álvarez de Aljaraque y Punta Umbría y el milagro de Cristina

En una tragedia donde todo es doloroso, la historia de la familia Zamorano Álvarez, naturales de Punta Umbría pero vecinos de Aljaraque, es una de las que más impacto ha causado, por ser una familia muy conocida en este municipio que se ha llevado uno de los peores golpes. El padre, Félix Zamorano, y la madre, Cristina Álvarez, organizaron un fin de semana completo en Madrid para disfrutar del musical del Rey León y del partido Real Madrid-Levante. Cristina, además, era muy conocida en la localidad onubense por haber participado en el programa Yo soy del Sur, presentado por María del Monte en Canal Sur Televisión. Ganó en 2017 el primer premio de la final del Concurso Talento Flamenco de Cante por Fandangos de Huelva de la Fundación Cristina Heeren.

Viajaban de vuelta en el Alvia el matrimonio, sus dos hijos, Pepe y Cristina, y un sobrino de la pareja. Todos fallecieron salvo la hija pequeña, de 6 años, que ha salido ilesa del brutal siniestro que ha conmocionado a toda España. Apenas unos rasguños en la frente, unos cuantos puntos y una noche al lado de una de las agentes de la Guardia Civil que la encontraron cerca de las vías. La abuela de la niña fue una de las primeras familiares que en la noche de la tragedia se acercó a la estación de Huelva donde recibió la llamada de los equipos de rescate. La historia de esta niña es ya un símbolo de esta tragedia, una historia tan brutal como increíble.

Ricardo Chamorro, funcionario de prisiones en Huelva y preparador de opositores

Desde el primer momento de la tragedia, el joven Richi compartió en redes imágenes de su padre, Ricardo Chamorro Cáliz, de 57 años, uno de los pasajeros del Alvia, un funcionario de prisiones y exdirector del Centro Penitenciario de Huelva que el domingo acompañó a los alumnos que había formado en el examen de oposiciones para el acceso a instituciones penitenciarias. Su madre se desplazó hasta Córdona para tratar de dar a su marido.

A última hora de este lunes, Richi ha compartido un emotivo mensaje en redes como trágico colofón a unas horas de angustia por la búsqueda de su padre: "Buen amigo, persona, marido y padre. Te echamos de menos donde estés, te fuiste de una manera muy injusta, no te olvidaremos".

Jesús Saldaña, el joven cardiólogo malagueño que trabajaba en La Paz de Madrid

Con un curriculum brillante, el médico Jesús Saldaña, de 29 años, era cardiólogo y desarrollaba su labor profesional en el hospital de La Paz de Madrid, donde se había ganado el respeto de compañeros y pacientes por su vocación, cercanía y brillantez clínica. Formado en la Universidad de Málaga, soñaba con regresar a su ciudad natal y comenzar una nueva etapa personal.

Viajaba de regreso a la capital en el último vagón del tren de Iryo, que fue uno de los tres que descarriló y resultaron más dañados por el impacto. Tras el siniestro, apareció su móvil y su hermana y numerosos compañeros médicos compartieron su imagen para tratar de dar con alguna pista sobre su paradero. Finalmente, su cuerpo apareció ayer cuando los investigadores del siniestro accedieron a los vagones. "Desde el Servicio Madrileño de Salud queremos trasladar nuestro profundo pesar por la muerte de Jesús Saldaña, cardiólogo del Hospital público La Paz. Profesional brillante y gran compañero, la familia del Sermas nunca te olvidará", ha publicado la cuenta oficial del Servicio madrileño de Salud.

Andrés Gallardo, vecino de Lepe y profesor de opositores a Instituciones Penitenciarias

Andrés Gallardo Vaz también viajaba en el Alvia con destino a Huelva tras acompañar a los alumnos que había formado para el examen de oposición al cuerpo de funcionarios de instituciones penitenciarias. Su hijo, Álvaro, compartió sin cesar su imagen en redes a lo largo de las horas desde que trascendió la noticia del accidente. A última hora del lunes, el alcalde la localidad onubense, Adolfo Verano, confirmó en un mensaje en redes el fallecimiento de su vecino. Una persona muy querida en el municipio.

Un matrimonio de La Palma del Condado

Un matrimonio de unos 60 años vecinos de La Palma del Condado que viajaban en el vagón 1, uno de los dos que cayeron por el talud tierra abajo a cuatro metros, han sido encontrados muertos también entre los restos del tren siniestrado. "Son vecinos de toda la vida del pueblo", confirma al otro lado del teléfono, Rocío Moreno, alcaldesa de la localidad que este lunes viajó a Córdoba, acompañada del primer teniente de alcalde del municipio. Su familia no ha querido difundir imagen del matrimonio en las redes para vivir estos momentos de dolor con el recogimiento y la intimidad necesarios para superar estas horas de profundo dolor e incertidumbre.

Samuel, policía nacional que viajaba en el Iryo

Sobre el agente de la Policía Nacional apenas han trascendido datos por expreso deseo de la familia. Se sabe que estaba destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid y viajaba en uno de los vagones del tren de Iryo. Había sido padre hacía poco tiempo, apenas un año y medio. El agente que ha perdido la vida estaba casado. Según informaron desde el sindicato Jupol, se había incorporado al cuerpo en 2021. El pasado domingo regresaba a la capital para trabajar dentro de sus turnos habituales.

Tres vecinas de La Puebla del Guzmán, Manoli, Esther y Antonia

La Hermandad de Nuestra Señora de la Peña de Huelva de Puebla de Guzmán confirmaba a última hora de la noche del martes el fallecimiento de Manoli Barba Domínguez, esposa del vicepresidente de la Hermandad, José Antonio Romero. El comunicado oficial señalaba el fallecimiento de su cuñada Esther Matito, que le había acompañado el fin de semana a Madrid. Fueron juntas a ver un espectáculo de teatro en la capital. "Querida Manoli: te vas demasiado pronto, pero dejas una huella imborrable en el corazón de esta Huelva Peñera que hoy llora tu ausencia. Que tu devoción sea la luz que guíe a todos nosotros desde el Reino de los Cielos", ha escrito la hermandad en redes.

En el municipio lloran también la pérdida de Antonia Garrido, cuya imagen, desde el domingo se compartió sin descanso por familiares y amigos. Viajaba con su hija en los primeros vagones del tren Madrid-Huelva, que sufrió un accidente a la altura de Córdoba. Como hicieron otras madres, acompañó a su hija al examen de oposiciones al cuerpo de funcionario de prisiones, al que tantos jóvenes de la provincia se habían presentado. La joven salvó su vida.

Mari C. Abril, la socióloga cordobesa amante de la música

Natural de Bujalance (Córdoba), Mari Carmen Abril Vega, de 50 años, era profesora en el instituto de Secundaria Los Castillos de Alcorcón en Madrid, donde llevaba ejerciendo un par de años. Se había montado en la estación de Córdoba para volver a la capital. Antes de Madrid, había trabajado también como socióloga del IESA-CSIC, instituto que la despidió con profundo pesar. En el IESA trabajó como "técnica de investigación, demostrando siempre dedicación y profesionalidad. Además, dejó una importante huella en sus compañeras y compañeros por su talante, amistad y alegría".

También trabajó como creadora de contenido para una empresa y como administrativa en un estudio de arquitectura. Al despedirla, sus amigos también han destaco su pasión por la música: a los 11 años entró a formar parte de la banda de música de la Asociación Músico-Cultural Pedro Lavirgen de Bujalance tocando la flauta travesera, una banda a la que perteneció hasta los 25 años, cuando comenzó con sus primeros trabajos. Le gustaban la fotografía y la naturaleza, gracias a cuya afición pudo realizar infinidad de instantáneas de plantas y flores en sus caminatas, viajes y excursiones. "Si algo la identificaba era su sonrisa, siempre iluminaba su cara. Se nos ha ido una parte a todos con ella". Por si fuera poco, "tenía la capacidad de unirnos a todos", ha asegurado.

Julio Son, el leonés amante del baile y la salsa

Julio Rodríguez Gómez, leonés de 52 años y conocido en el ámbito de la danza como Julio Son viajaba hacia Huelva por motivos laborales cuando se produjo el siniestro. Su cuerpo fue localizado durante la noche del martes, tras varios días de intensa búsqueda. Desde el momento en que se confirmó que figuraba en la lista de pasajeros del tren siniestrado y no se tenía constancia de su paradero, la familia había solicitado ayuda a través de redes sociales para tratar de localizarlo. Su familia se desplazó a Córdoba para tratar de localizarlo.

Rodríguez era una figura muy reconocida en el mundo del baile latino. Fundador de la escuela Salsón Dance, con sede en Zamora, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional entre escenarios, aulas y festivales, donde destacó tanto por su talento como por su cercanía personal.

Miriam Albarico, la joven de Lepe que sus familia buscó sin descanso

Miriam Albarico viajaba sola en el vagón uno del Alvia Madrid-Huelva, uno de los más afectados en el siniestro. Desde el primer momento de la tragedia, sus familiares y amigos llenaron las redes sociales con su fotografía en busca de alguien que la hubiese visto. La esperanza llegó hasta sus padres tras recibir una noticia de que le habrían realizado pruebas de tórax y radiografía de columna, pero que se desconocía el hospital en el que podría encontrarse, según contó en Canal Sur Televisión. Era un hilo de esperanza: una prueba de 2021 a la que se aferraron sus padres en medio de la angustia, la incertidumbre y el profundo dolor. Su cuerpo ha aparecido entre los restos del Alvia.

Pepi y Ana, las vecinas de Isla Cristina a las que despide Manuel Carrasco

"¡Que pena más grande! Dios mío! Me acabo de enterar que la Pepi y la Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente. Cuanto lo siento amigo Carlos cuánto lo siento, te abrazo fuerte a ti y toda tu familia. Qué injusta puede ser la vida. Cuanto dolor se esta llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía".

Con este mensaje, Manuel Carrasco se despedía de dos vecinas de su pueblo que también viajaban en ese Alvia. Pepi acompañó a Madrid a su hija para hacer el examen de oposiciones al cuerpo de funcionarios, como las decenas de onubenses que también viajaban en el mismo tres por la misma razón. Un viaje exprés a Madrid con el objetivo de buscarse el futuro y las oportunidades que le faltaban en Huelva.

Víctor Luis Terán Mita, un boliviano que eligió Huelva como hogar

El Gobierno de Bolivia confirmó este martes el fallecimiento de un compatriota en el accidente de trenes de Adamuz, Víctor Luis Terán Mita, nacido el 8 de septiembre de 1973. La cancillería de Bolivia anunció que las autoridades diplomáticas activaron los protocolos de asistencia consular para brindar apoyo a la familia de la víctima.

Su mujer, Osiris, viajó en taxi desde Madrid a Córdoba para tratar de obtener alguna pista sobre el paradero de su marido a las puertas del centro cívico Poniente Sur, en Córdoba capital, junto a su hermana Yamilei. Ella es de Nicaragua, él de Bolivia. Ambos estaban en Madrid y volvían a Huelva, su lugar de residencia desde hace más de diez años, después de un viaje. Iban a coger el mismo tren, pero al final, por un tema de precios, él salió antes que ella, a la que iba a esperar en Sevilla.

Mario Jara, el opositor cordobés que murió el día de su cumpleaños

La vida es caprichosa hasta la muerte. Mario Jara, pasajero del Alvia siniestrado, falleció el día de su cumpleaños y en la misma provincia en la que vino al mundo. Nació un 18 de enero en Córdoba, la fecha marcada en negro en la crónica de sucesos de la historia de España. Aunque cordobés de nacimiento, Jara llevaba toda la vida residiendo en Huelva y había hecho el examen de prisiones en Madrid, la razón por la que tantos pasajeros de este tren habían viajado a la capital. Según han relatado algunos de los supervivientes, se levantó junto a unos profesores para ir al vagón cafetería.

Rafael Millán viajaba con su mujer en el Alvia, que se salvó

Rafael Millán Albert viajaba en los primeros vagones del Alvia junto a su mujer. De hecho, la imagen que compartieron sus familiares cuando, tras el accidente, no podían localizarlo era una del día de bodas. Su mujer salió con vida del tren y fue atendida por los equipos de emergencias. Rafael no corrió esa suerte.

José María Martín y Eduardo Domínguez, hermanos del Cristo de la Sangre de Gibraleón

José María Martín y Eduardo Domínguez, vecinos de Gibraleón también viajaban en el Alvia que segó su vida para siempre. José María era hermano y costalero del Cristo de la Sangre de Gibraleón, una cofradía que compartió en redes su imagen cuando nada se sabía de este chico. La Hermandad Servita Santo Entierro Gibraleón confirmó la muerte del joven: "Nuestro costalero y hermano José María Martín". Desde la Venerable Hermandad "rogamos una oración por su eterno descanso. Nuestro Hermano fue un joven de fe y gran devoción por Nuestra Señora y Madre de los Dolores, de la cual era un costalero activo e implicado".

La hermandad también ha tenido palabras de pésame para el "querido hermano, cargador y antiguo directivo Eduardo Domínguez Fernández. Fue hermano y cargador de esta Hermandad, pero también servidor incansable de la misma desde su responsabilidad como directivo, desempeñando siempre su labor con entrega, lealtad y un profundo amor a nuestros Sagrados Titulares. Su compromiso y trabajo desinteresado quedan grabados para siempre en la historia y en la memoria de esta Corporación".

Un matrimonio de Bollulos Par del Condado

El Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado ha decretado luto oficial tras confirmarse el fallecimiento de un matrimonio del municipio en el accidente de Adamuz, una tragedia que sigue conmocionando a la provincia de Huelva. Las dos personas viajaban en el tren Alvia implicado en el siniestro y permanecían en paradero desconocido desde el momento del accidente. Tras varios días de incertidumbre, este miércoles se ha confirmado oficialmente su fallecimiento.

María Eugenia Gallego, la vecina de Alpedrete recién jubilada

Justo ahora que se había jubilado y podía disfrutar de la vida..." Es el lamento de los vecinos de Alpedrete (Madrid) por la muerte en Adamuz de Geni, una de sus vecinas más conocidas, y que este trágico domingo viajaba en el vagón 8 del Iryo Málaga-Madrid. El pueblo de la sierra madrileña llora el fallecimiento María Eugenia Gallego, hasta hace un par de años dueña del supermercado del centro de la cuidad, una vecina "trabajadora, familiar y buena persona". Su marido es Pablo, el dueño del Café Roma, uno de los establecimientos más conocidas de la localidad.