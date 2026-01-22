El presidente del TSJA: "Me interesa muchísimo la cadena de custodia" de las pruebas del accidente de trenes en Adamuz

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado este jueves en Montoro (Córdoba) que en la investigación del accidente ferroviario acontecido el domingo pasado en Adamuz "me interesa muchísimo la cadena de custodia" de las pruebas recogidas en el lugar del siniestro.

En declaraciones a los medios de comunicación ofrecidas tras una visita al Tribunal de Instancia, ha explicado que la instrucción de la causa "será compleja, porque se tendrán que hacer muchas pruebas periciales y se tienen que recoger vestigios de todo tipo. A mí me interesa muchísimo la cadena de custodia, la presencia de la jueza cuando sea necesario, de la letrada también, para que sea un buen trabajo".

En estos momentos, la jueza instructora recibe las primeras informaciones de la Guardia Civil. "Ahora mismo, se está trabajando con todas las hipótesis, en las vías del tren, en los propios vagones. Todo eso es lo que se está recibiendo y en lo que se trabajará, y ya veremos en qué dirección se avanza según las periciales y las pruebas que se están haciendo", ha detallado.

Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, junto al presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba. Miguel Ángel Pareja. / A.J.González

"Hay muchos intereses en juego"

Acerca de la posibilidad de que la instrucción se extienda durante ocho o nueve años, como ocurrió con el accidente de tren en Angrois (que dejó 80 fallecidos), Lorenzo del Río ha afirmado que "intentaremos" que esta investigación no sea tan larga. Sin embargo, ha admitido que "hay que ver la complejidad de las pruebas. Somos conscientes de que habrá distintas periciales, porque hay muchos intereses en juego y distintas compañías. Hay diferentes posibilidades sobre la causa del accidente y eso influirá".

A pesar de ello, el presidente del TSJA ha reivindicado que "ahí es donde tendrá que estar esa dirección jurídica del procedimiento, insistiendo y pidiendo cuanto antes que haya, por lo menos, una cierta inercia de trabajo".