1. ¿Qué es la ACUP?, ¿cuándo se creó y por qué?, ¿quiénes la crearon?

En España, desde su instauración, hizo fortuna el nombre de Universidades Populares que, ya desde sus primeros momentos, tuvo como objetivo la difusión de la cultura para toda la población y especialmente en las comunidades alejadas de la actividad educativa formal.

Las Universidades Populares Canarias (UUPP) son un proyecto de desarrollo cultural en el ámbito insular y local, dirigido a promover la Participación Social y la Educación Continua, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas a través de programas globales o específicos de intervención, dirigidos a la generalidad de la población.

Las Universidades Populares, por razones obvias, surgen y se desarrollan en el ámbito de los municipios y entes locales, que las crean y dotan de los recursos necesarios. Cada una de las Universidades Populares es autónoma e independiente, pues, normalmente, desarrollan su actividad en el estricto ámbito territorial de su municipio.

Por esta razón, ante la necesidad de coordinarse y contrastar el trabajo que desarrollan las UUPP, además de servir para la defensa de sus intereses comunes, el 3 de febrero de 1992 y por iniciativa de los representantes municipales de distintos ayuntamientos se constituyó la Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP), como instrumento idóneo para poner en común y canalizar el importante patrimonio cultural, personal, material, creativo, intangible y social que se venía acumulando.

En la web de la ACUP https://www.upcanarias.com/ se puede ver, con más detalle, buena parte de lo que se dice en este documento.

2. ¿Quiénes componen, actualmente, la Junta Rectora de la ACUP?

La Junta Rectora es elegida, democráticamente, por los representantes de los ayuntamientos asociados a la ACUP. Actualmente, la Junta Rectora la componen los siguientes miembros: presidente, D. Marco Antonio González Mesa exalcalde de Puerto de la Cruz; vicepresidente/a, D. Óscar Hernández Suárezacalde de Agüimes, Dña. Jennifer Candelaria Torres Ravelo primera teniente alcalde del ayuntamiento de El Rosario; D. Víctor Julio Súarez Araujo secretario y tesorero, coordinador de la UP de La Aldea de San Nicolás; vocales/concejales-as D. Abildo González García ayuntamiento de Agüimes; D. Jesús Súarez Gil ayuntamiento de Telde; D. Jesús Pérez Rodríguez ayuntamiento de Valleseco; Dña. María Isabel Santana Rodríguez ayuntamiento de Arucas; Dña. Rita Cabrera Cruz ayuntamiento de Gáldar; Dña. Elena Álamo Vega ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

3. ¿Cuáles son sus fines principales según los estatutos?

Constituye el fin primordial de la ACUP cubrir las necesidades de formación, cultura y educación en el ámbito de la formación no reglada. Para ello, deberá proporcionar servicios técnico-pedagógicos, de información y formación necesarios para la buena marcha del proyecto de Universidad Popular en cada municipio.

Igualmente, es un fin de la ACUP, servir de interlocutor y, en su caso, representante, de las Universidades Populares de los Ayuntamientos asociados, ante las diferentes instituciones y organismos públicos o privados.

4. ¿Qué servicios ofrece la ACUP a las Universidades Populares?

La ACUP pone a disposición de las UUPP asociadas una completa oferta de servicios relacionados con la información, la promoción de las ofertas, la gestión de las actividades y la propia formación. Destacamos los siguientes:

La plataforma"Vadis-Gestión de Universidades Populares". Un recurso tecnológico desarrollado, específicamente, para las Universidades Populares. Se trata de una aplicación informática que permite al usuario gestionar, de una forma intuitiva y sencilla, procesos como la planificación y gestión de la oferta formativa, la matriculación, búsqueda y asignación de monitores, el control de asistencia de los participantes, la emisión de recibos y documentos de pago, la comunicación con alumnos y profesores, la recepción y el envío de documentación, etc. Información, estadística y documentos. En la web de la ACUP se puede encontrar información de cada Universidad Popular sobre cursos, talleres y ofertas, así como estadísticas anuales sobre participantes, talleres, monitores, etc. Además, se ofrecen diferentes documentos de la historia de las Universidades Populares en Europa, y estudios de la realidad actual de las Universidades Populares en Canarias. Preinscripción online. A través de la web de la ACUP, los/as ciudadanos/as de cada municipio pueden consultar las ofertas de cursos/talleres y disponibilidad de cada Universidad Popular y así realizar la inscripción online. Campus Virtual. La ACUP cuenta con un Campus Virtual diseñado con la plataforma Moodle, cuya finalidad es triple: por un lado, brindar ofertas de enseñanzas con clases online y encuentros presenciales; por otra parte, gestionar las ofertas presenciales; y, en tercer lugar, contar con un espacio para la formación, el encuentro, la comunicación y el debate de los técnicos municipales que se ocupan de la coordinación de las UUPP en Canarias. Canarias en el siglo XXI. Actualmente, uno de los servicios de la ACUP es la oferta denominada Canarias en el siglo XXI, unas enseñanzas cuya finalidad es responder a los intereses y necesidades de las personas adultas en el marco de la identidad y la cultura canaria. Algunas asignaturas que se imparten en esta oferta tienen que ver con los siguientes temas: el clima canario en relación con el cambio climático; el patrimonio cultural de Canarias como la música y la tradición oral; la actividad física y la vida saludable; las redes sociales y la brecha digital; la psicología de los grupos, etc.

5. ¿Qué reconocimientos ha recibido la ACUP como asociación cultural y educativa?

La Asociación Canaria de Universidades Populares ha sido denominada por el Cabildo Insular de Gran Canaria como Entidad de Interés Público Insular, y, por el Gobierno de Canarias, Entidad de Interés Público de Canarias.

6. ¿Con qué instituciones la ACUP ha firmado convenios de colaboración?

Dado el carácter municipal de las Universidades Populares, el primer convenio de colaboración lo firma la ACUP con Federación Canaria de Municipios (FECAM).

También la ACUP ha firmado convenios con las dos universidades públicas de Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2017 y la Universidad de La Laguna en 2019, con varias finalidades: colaborar en la investigación y desarrollo de las Universidades Populares de Canarias, formar a los técnicos municipales encargados de la coordinación de las Universidades Populares y la Gestión Cultural, así como, contribuir al reconocimiento de las enseñanzas impartidas.

7. ¿Qué ventajas tiene para un ayuntamiento asociarse a la ACUP y crear su Universidad Popular?

Ante la urgente necesidad de emprender reformas, por una parte, y de la crítica situación financiera del sector público, por la otra, el discurso político-administrativo sobre las tareas primordiales de las administraciones municipales ha ido cobrando cada vez mayor intensidad. La dimensión municipal y el carácter plural son elementos importantes de la responsabilidad pública en la formación continua.

A nivel general, cuando un ayuntamiento se asocia a la ACUP y crea su propia Universidad Popular se puede encontrar en mejores condiciones para ofrecer oportunidades de formación a las personas adultas del municipio, participando de un proyecto educativo compartido y coordinado de formación continua en el que la participación ciudadana y la animación sociocultural acaban contribuyendo a las señas de identidad del propio municipio. Más concretamente, las UUPP asociadas tienen la ventaja de ofrecer una mejor administración y gestión de los recursos, así como medios e instrumentos para una mayor eficiencia y calidad de las ofertas.

8. ¿Qué tiene que hacer un ayuntamiento para asociarse a la ACUP y crear su propia Universidad Popular?

Es una decisión de carácter político, que tiene que ser propuesta y aprobada por la propia corporación municipal. En tal caso, cabe pensar que los miembros de la corporación tienen la voluntad y el compromiso de llevar a cabo el proyecto de Universidades Populares, según lo expresado anteriormente.

9. ¿Cuáles son los retos futuros de la ACUP y de las Universidades Populares Canarias?

La crisis financiera del sector público ha generado, también a nivel municipal, una gran presión reformadora que comprende todas las áreas y ámbitos. Esta presión no se limita a una modernización administrativa. Los estándares de los servicios municipales y su diversidad sonigualmente objeto de debate.

En tal sentido, los retos futuros de la ACUP y de las Universidades Populares de Canarias tienen que ver con varias líneas estratégicas de actuación:

continuar con la formación de los profesionales que intervienen en la gestión y en los talleres de las Universidades Populares;

avanzar en apoyo social e institucional, así como en la mejora de la financiación de cada Universidad Popular y de la propia ACUP;

consolidar el proyecto de Universidades Populares Canarias y elaborar el correspondiente plan estratégico;

incrementar el número de ayuntamientos que cuentan con su Universidad Popular.

Noticias relacionadas

10. Sede institucional

Cesión por el Cabildo de Gran Canaria de una sede de uso gratuito sito en C/. Bravo Murillo, nº 27 T.M. de Las Palmas de Gran Canaria el 13 de septiembre de 2024.