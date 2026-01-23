Incidencia ferroviaria
La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
El incidente se ha registrado entre Villa del Río y Montoro
María Roso
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de una nueva incidencia en las vías ferroviarias de la provincia con la suspensión de la circulación entre Villa del Río y Montoro, en la línea que une Córdoba con Jaén, debido a la caída de un muro por la acumulación de lluvia en la zona a causa del temporal Ingrid.
La incidencia se registró a las 03.47 horas de este viernes 23 de enero en el tramo Córdoba - Linares-Baeza, y Adif está trabajando para solucionarla en la mayor brevedad posible.
