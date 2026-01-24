Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 24 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 24 de enero de 2026, ha estado formada por los números 3, 20, 24, 31, 45 y 49. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 45. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6654726, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
- ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
- El partido UD Las Palmas–Córdoba CF se podrá ver gratis en toda España: fecha, horario y dónde verlo por TV y móvil
- Dos narcos de Telde amenazan de muerte y obligan a un vecino a traficar entre Islas por una deuda de droga
- El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
- Ecologistas abren un frente para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar de la extracción de piedra
- Viento fuerte, lluvias y estabilidad térmica marcarán el tiempo este viernes en Canarias