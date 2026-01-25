Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óbito

Muere la madre de Sandra Valero, representante de RTVE en Eurovisión Junior 2023

Tony Aguilar ha enviado un emotivo mensaje de apoyo a la joven artista y a su familia tras conocerse la triste noticia.

Sandra Valero en Benidorm durante una de las ediciones del festival.

Sandra Valero en Benidorm durante una de las ediciones del festival. / RTVE

Kevin Rodríguez

Tenerife

La madre de Sandra Valero ha fallecido. La noticia se ha conocido a través de un mensaje publicado en redes sociales por Tony Aguilar, una de las voces más reconocibles de la radio musical en España, que ha querido trasladar públicamente su pésame a la cantante y a sus seres queridos en este duro momento.

“D.E.P. Nazha. Mi más sentido pésame a su hija Sandra Valero y familia. Un cariñoso abrazo a todos”, escribía el locutor en su cuenta oficial, un mensaje breve pero cargado de cercanía y cariño que rápidamente ha generado numerosas muestras de apoyo hacia la joven artista.

Sandra Valero representó a España en Eurovisión Junior 2023, certamen en el que logró una destacada posición y se convirtió en una de las grandes protagonistas de la edición gracias a su carisma y su soltura sobre el escenario.

La artista defendió la canción ‘Loviu’, un tema alegre y luminoso que conectó rápidamente con el público por su mensaje positivo y su energía, consolidando a Sandra Valero como una de las jóvenes promesas más queridas del panorama musical juvenil.

