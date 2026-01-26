Nuevo percance
Una avería en la infraestructura de Adif provoca retrasos y demoras en Cercanías Madrid
Adif ha informado que está trabajando "para solucionar a la mayor brevedad posible" un fallo entre las estaciones de Atocha y Embajadores
Javier Niño González
Madrid
Nueva incidencia en el Cercanías de Madrid. La línea C-5 está sufriendo demoras debido a una avería entre las estaciones de Atocha y Embajadores, según ha informado Cercanías Renfe y Adif a través de la megafonía de los andenes y de sus redes sociales.
Desde Adif están trabajando "para solucionarla a la mayor brevedad posible".
Algunos usuarios han reportado que, en el trayecto entre algunas estaciones, se han producido parones y circulación lenta.
Asimismo, a primera hora de este lunes algunos trenes de las líneas C-7 y C-10 han sufrido retrasos de una media de 20 minutos por una incidencia en la señalización entre las estaciones de Príncipe Pío y Pozuelo.
- Muere una persona atropellada en la Avenida Marítima
- Primer incendio en la UD Las Palmas: cabreo de Viera y Jesé con Luis García por el descalabro
- Fallece la joven luchadora Divine Lifis, del Unión Gáldar Grupo Ybarra
- El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
- Coque Malla, músico y actor: «Para mi sorpresa, el mayor reto de 'La ópera de los tres centavos' fue la parte vocal»
- La playa de Las Canteras levanta muros de arena ante el fuerte oleaje
- Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad
- Madrugada trágica en Gran Canaria: muere una mujer en un grave accidente frontal a la altura de Juan Grande