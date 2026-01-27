El comité de empresa del Banco de Sangre de Canarias alerta de un déficit «crítico» de reservas

El comité de empresa del Banco de Sangre de Canarias alerta de que la situación de las reservas de sangre en el Archipiélago es «crítica» desde hace tiempo, lo que contradice las declaraciones realizadas a principios de enero por el director general de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS), Francisco Javier Rodríguez, cuando aseguró que el abastecimiento se había estabilizado. Tampoco se ha hecho ningún llamamiento urgente a la donación en estos días.

«Más del 90% de la población canaria se encuentra en una situación de riesgo urgente, ya que el déficit de existencias ha seguido aumentando en la comunidad autónoma. En la actualidad, todos los grupos presentan niveles muy bajos, con la única excepción del AB», manifiesta Daniel Quintero, enfermero y presidente de la citada agrupación sindical en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Repercusiones sanitarias

Según garantiza el representante de los trabajadores, esta escasez de bolsas de sangre ya suma meses de recorrido, lo que ha tenido repercusiones directas en la actividad sanitaria. De hecho, tal y como confirmaron este martes fuentes del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, en la última jornada fue necesario reprogramar una intervención quirúrgica en el centro por esta causa, una situación que ya se había producido el 16 de diciembre, cuando se cancelaron dos operaciones. En los otros grandes hospitales canarios –Insular-Materno, Universitario de Canarias y La Candelaria– no se han registrado incidencias en los últimos días.

«A día de hoy, no estamos en condiciones de afrontar ninguna situación extraordinaria», advierte el profesional, al tiempo que recuerda la condición ultraperiférica de Canarias y la dificultad para recibir apoyo inmediato de otros bancos de sangre.

Por lo que respecta a las cifras de donación, el comité remarca que ha habido una disminución notable con el paso de los años, al pasar de las 70.000 en 2009 a unas 59.000 en 2025. «Esta cifra sitúa a Canarias muy por debajo del mínimo de las 45 donaciones por cada 1.000 habitantes anuales que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantener un banco de sangre eficiente. En la actualidad, hay apenas 27 extracciones por cada 1.000 personas», indica la misma fuente.

«Datos erróneos»

Desde el comité de empresa se acusa a la dirección del organismo de ofrecer unos «datos erróneos» que no reflejan la realidad del sistema. Entre las principales causas de esta situación «deficitaria», Quintero señala la integración del Banco de Sangre en el SCS, un proceso que, según denuncia, se llevó a cabo «de forma precipitada» y fue de la mano de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) «encubierto» que afectó a 60 profesionales, entre los que figuran médicos, personal de enfermería, técnicos de laboratorio, promotores, auxiliares administrativos y conductores.

«Estamos indignados con la gestión del nuevo director general. Se ha trasladado a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad que no se corresponde con la realidad. La situación de las reservas de sangre sigue siendo preocupante y es fundamental que la población acuda a donar de forma regular para evitar que se vea afectada la atención sanitaria y la salud de las personas», asevera.

Inestabilidad laboral

Asimismo, el colectivo traslada su inquietud por la falta de estabilidad laboral, la alta rotación del personal incorporado a través de comisiones de servicio y la inexistencia de una lista de contratación, lo que impide cubrir bajas o reforzar equipos en momentos puntuales. «Un banco de sangre no puede funcionar sin personal», subraya Daniel Quintero.

Además, la agrupación afirma que el Banco de Sangre de Canarias carece de un certificado de calidad y eficiencia, así como de la acreditación oficial que lo reconoce como centro autorizado para esta actividad, lo que lo convierte «en el único de España» en esta situación. Esta carencia podría afectar, entre otros aspectos, a la gestión del plasma. «Hablamos de uno de los tres hemoderivados que se obtiene a partir de las donaciones de sangre y que es totalmente necesario para elaborar medicamentos, pero no logramos cubrir ni el 40% de las necesidades de las Islas», advierte el colectivo.

Desde el comité lamentan que la región no cuente con un plan estratégico para la captación de donantes de plasma, a pesar de ser una planificación «recomendada» por el Ministerio de Sanidad. «Tampoco disponemos de un banco de tejidos. Estamos muy preocupados, porque seguimos una ruta que nos lleva a ser cada vez más ineficientes», insiste el enfermero.

Con el objetivo de revertir esta problemática, el personal reclama la recuperación de las listas de contratación, una gestión transparente y eficiente, y mayor celeridad en el proceso de estabilización de los 136 trabajadores que actualmente desconocen cuál será su situación laboral en el futuro.

Solicitudes del colectivo

También solicitan que la institución apueste por un banco de tejidos y mejore la eficiencia en la gestión de las plaquetas y el plasma. «Queremos responder a las necesidades reales de Canarias, estar a la altura del servicio que se presta y que exista un mayor respeto a la representación legal de las personas trabajadoras», concluye el presidente del comité.

Este periódico intentó contactar con el director general de Hemodonación y Hemoterapia para conocer sus declaraciones, pero no obtuvo respuesta.