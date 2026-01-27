La juez que investiga los contratos del SAS en Cádiz llama a declarar a dos altos cargos de la sanidad andaluza

El juez que investiga el fraccionamiento de contratos después de la pandemia que se lleva a cabo en Cádiz abre nuevas diligencias a partir de la ampliación de la querella presentada por el PSOE. Ocurre apenas 48 horas después de que se haya archivado la causa judicial abierta contra los últimos tres gerentes del SAS por el uso de este tipo de contratos tras la pandemia. En una providencia firmada el lunes, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz llama a declarar a a Sebastián Quintero, exgerente del complejo Hospital Puerta del Mar y San Carlos, y al responsable de compras en la provincia, Demetrio González Mena.

El pasado octubre, la jueza que instruye esta causa ya ordenó la ampliación de la investigación otros seis meses más. Entonces, la instructora aceptó la petición de Podemos (partido que formalizó esta denuncia), del PSOE (que se adhirió posteriormente) y de la Fiscalía frente al criterio del Servicio Andaluz de Salud y del ex alto cargo imputado que solicitaron la finalización de la instrucción.

Demetrio González Mera, director económico central de compras de Cádiz del Servicio Andaluz de Salud y primer investigado en el caso sobre irregularidades en los contratos del SAS, que ha vuelto a ser citado a declarar, negó en su día conocer anomalías en estos procedimientos. El responsable de la Junta se negó a contestar las preguntas de la jueza Rosa María García, de la Fiscalía y de la acusación popular, que ejerce Podemos Andalucía, y solo contestó a su abogado defensor.

En su denuncia Podemos detalló que en Cádiz se "firmaron contratos menores por un valor de 235,4 millones de euros, el 23,2% del total de contrataciones". Asímismo, la formación recuerda que "la Intervención señala un fraccionamiento masivo de contratos para adjudicarlos de manera directa a empresas sin seguir los procedimientos legalmente establecidos".

Fuentes de la Consejería de Sanidad y Presidencia de la Junta de Andalucía han declinado valorar esta providencia por el momento.

Archivo de la causa contra los altos cargos del SAS, investigación abierta en Córdoba

Este nuevo paso en la investigación en Cádiz llega tras la publicación de un contundente auto por parte del tribunal de Instancia de Sevilla 13, responsable de la investigación iniciada tras una denuncia del PSOE en 2024 en Sevilla, en la que descartaba que haya indicios de prevaricación en la conducta de los altos cargos y que haya habido "arbitrariedad" en los expedientes incorporados en la causa firmados entre 2020 y 2024. Este auto supone el archivo de la causa que situó como investigados a Miguel Ángel Guzmán, Diego Agustín Vargas y Valle García.

Noticias relacionadas

En paralelo, en Córdoba, la investigación sigue su curso. El pasado 14 de enero, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba emitió un auto de apertura de diligencias para investigar presuntas irregularidades en la contratación pública del SAS en la provincia en los años 2020 y 2021. En el foco está la gestión de Valle García Sánchez, actual gerente del Servicio Andaluz de Salud y por entonces gerente de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Universitario Reina Sofía, y los contratos menores y de emergencia y sus prórrogas firmados en los ejercicios referidos tras la pandemia causada por la Covid-19. Se da la circunstancia de que la investigación sobre la gestión de Valle García como gerente del SAS ha sido archivada.