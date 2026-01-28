Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Presupuesto Ayuntamiento Las PalmasDimisión Inmaculada MedinaUD Las PalmasPresupuestos 2026 LPGCRegularización migrantesAugusto Menvielle
instagramlinkedin

Datos de Encuesta de Población Activa

El abandono educativo temprano marca su mínimo histórico: 12,8%

A pesar de la reducción, el porcentaje sigue todavía alejado de la media europea: 9,4%

Un alumno de secundaria, en clase.

Un alumno de secundaria, en clase. / E. P.

Olga Pereda

Madrid

El abandono escolar temprano (AET), el porcentaje de población de 18 a 24 años que tiene, cómo máximo la ESO y no sigue ningún tipo de educación ni de formación, registró en 2025 su cifra más baja desde que hay registros: 12,8%. Así lo revela la Encuesta de Población Activa, publicada este miércoles por el Ministerio de Educación y FP. El porcentaje es 0,2 puntos menor que el contabilizado en 2024 y 7,2 puntos mejor que el de 2015, cuando el AET se situó en el 20%. A pesar de la reducción a lo largo de los años, el 12,8% es todavía un porcentaje alejado de la media europea: 9,4%. La distancia actual de la UE con España es de 3,4 puntos mientras que en 2015 era de 9. El AET no es solo un problema educativo y social dado que muchos expertos consideran que es "la antesala del desempleo".

Las autonomías con menos AET son Euskadi (3,6%) y Cantabria (8,8%) y la que más, Murcia (20,5%) y Canarias (15,9%).

Por sexos, en 2025 la diferencia entre el abandono de los hombres (15,9%) y el de las mujeres (9,5%) fue muy significativa: 6,4 puntos porcentuales. En el caso de los varones, aumentó en 0,2 puntos respecto a 2024, y en el de las mujeres continuó su descenso, esta vez en -0,5 puntos. Hace 10 años, en 2015, la diferencia entre ambos sexos era de 8,2 puntos.

La población entre 20 y 24 años que alcanzó al menos el nivel de segunda etapa de la educación secundaria -FP de grado medio, básica o bachillerato) se situó en 2025 en el 80,4%, lo que supone 11,9 puntos más que en 2015 (68,5%) y 0,5 puntos más que en 2024. Comparado con la media europea, en 2015 el dato de España se situaba 11,9 puntos por debajo, mientras que en 2025 se ha reducido a 4,7, teniendo en cuenta el último dato de media europea disponible, del 85,1% en 2024.

Como sucede con el indicador de abandono, la diferencia entre sexos en este caso es muy significativa, siendo en 2025 el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que completaron al menos la segunda etapa de educación secundaria del 85,1%, 9,1 puntos porcentuales más que los hombres (76,0%).

Noticias relacionadas

El 52,5% de la población de 25-34 años alcanzó el nivel de educación superior, -0,1 puntos porcentuales respecto a 2024, situándose por encima de la media europea de 2024 (44,1%). Destaca el porcentaje de las mujeres, 58,7%, que supera claramente al de los hombres, 46,6%, siendo 12,1 puntos superior.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents