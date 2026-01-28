La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España

En Directo
La nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Herida una mujer en Sevilla tras la caída de un árbol
Una mujer ha resultado herida en las últimas horas por la caída de un árbol en la zona del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Virgen del Rocío de Sevilla, como consecuencia de la borrasca Kristin. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en un comunicado tras una reunión con el Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en Sevilla, constituido como centro de coordinación operativa, que ha permitido constatar que la madrugada ha transcurrido sin incidencias de gravedad en la comunidad. Durante la jornada de este miércoles, se han registrado en la capital andaluza la caída de varios árboles provocando cortes de tráfico en vías como la calle San Jacinto, la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, la avenida de La Palmera y la calle Marques de Pickman. El Ayuntamiento de la ciudad ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 debido al aviso naranja por fuertes rachas de viento activado por la Ag
La nieve llega y cuaja en gran parte de Castilla y León, incluidas sus capitales
Castilla y León ha amanecido cubierta de nieve este miércoles con la llegada de la borrasca Kristin, que mantiene toda la Comunidad en avisos naranja y amarillo por nevadas, además de por viento, complicando la circulación en numerosos tramos de la red principal de carreteras, y también en las capitales de provincia, que se han levantado en algunos casos con una buena capa blanca. La situación más complicada se registra en estos momentos en las carreteras de León, Ávila y Segovia, aunque también hay incidencias destacables en Zamora, Salamanca y Valladolid, y en puntos concretos de las provincias de Burgos, Palencia y Soria, según la DGT, que lista un centenar de incidencias de tráfico en Castilla y León a estas horas. La nieve mantiene cerrada para camiones la autopista AP-66 (Autopista del Huerna) y el puerto de Pajares (N-630), que comunican Asturias con Castilla y León, donde los turismos deben circular con cadenas, al igual que en otros dieciocho altos de montaña de la red secundaria de carreteras del Principado. En la AP-66, principal vía de comunicación por carretera entre Asturias y León, los turismos y autobuses tienen limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora ante la presencia de nieve en la calzada, informa la concesionaria, Aucalsa.
El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en aviso naranja
El río Guadalquivir ha superado los dos metros de altura y ha entrado en aviso naranja a su paso por Córdoba capital. Según los datos facilitados este miércoles por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el cauce ha experimentado un incremento muy significativo de su nivel en las últimas horas. El caudal del río se ha duplicado en apenas 24 horas. Poco antes del mediodía del martes apenas superaba el metro de altura; en torno a las 17.00 horas alcanzó el metro y medio, lo que activó el aviso amarillo (seguimiento), y ha sido ya en la mañana de este miércoles, poco después de las 11.00 horas, cuando ha pasado a nivel naranja (vigilancia) al rebasar los dos metros, conceretamente los 2,09. De forma puntual, el umbral se había alcanzado ya a las 8.40 horas. El nivel rojo, que alerta de riesgo de desbordamiento, se sitúa en los 2,50 metros. En apenas 17 horas, el Guadalquivir ha ganado medio metro a su paso por la capital. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Córdoba precintó este martes el entorno de La Calahorra y del Molino de Martos, como medida preventiva ante la crecida prevista del caudal, provocada por el desembalse continuado de los pantanos de la cuenca en las últimas horas.También ayer se cerraron los parques, jardines e instalaciones deportivas al aire libre, así como se decretó la suspensión de las actividades municipales en vía pública y el balizamiento de zonas con arbolado singular o elementos susceptibles de desprendimiento.
Andalucía roza el millar de incidencias con 21 carreteras cortadas y máxima atención al nivel de los ríos
Andalucía contabiliza hasta las 07.00 horas de este miércoles 28 de enero un total de 934 incidencias, 28 de ellas durante la madrugada, por el temporal de fuerte viento y lluvias que azota la comunidad, y que mantiene cortadas al tráfico 21 carreteras por inundación, hielo o nivel y obliga a realizar un "seguimiento especial" al nivel del cauce de los ríos. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en un comunicado tras una reunión con el Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en Sevilla, constituido como centro de coordinación operativa, que ha permitido constatar que la madrugada ha transcurrido sin incidencias de gravedad. Sanz ha destacado que la jornada de este miércoles se plantea "extremadamente compleja" con un aviso rojo de Aemet por viento en Almería y con todas las provincias bajo alertas por viento que, en el caso de las comarcas de Nevada, Alpujarras y costa en Granada, Cazorla y Segura, capital y Montes en Jaén y Subbética cordobesa va a estar acompañadas de lluvias.
Alerta este miércoles por viento que podría alcanzar los 100 km/h en la Región
El fuerte viento, que ha causado en las últimas 24 horas 169 incidencias, seguirá azotando este miércoles a la Región de Murcia. Gran parte de la comunidad se encuentra este 28 de enero bajo alerta naranja por fuertes rachas que pueden alcanzar los 100 km/h y olas de entre cuatro y seis metros. En concreto, el aviso naranja por viento afecta al Altiplano, el Noroeste y al Valle del Guadalentín, así como a los municipios de Lorca y Águilas, entre las 12.00 y las 21.00 horas. En estas áreas se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora, con posibilidad de superar de forma puntual los 100. Asimismo, la Aemet ha activado el nivel naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de la Región de Murcia desde las 8.00 hasta las 18.00 horas. Se prevé viento del oeste con intensidades de entre 65 y 90 kilómetros por hora, fuerza 8 a 9 en la escala Beaufort, con intervalos ocasionales de fuerza 10, además de oleaje de entre cuatro y seis metros. Mapa de alerta meteorológica en la Región de Murcia, este miércoles. / Aemet Además de estos avisos, permanecerán activos varios avisos de nivel amarillo por viento en distintas comarcas. En el Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, así como en Lorca y Águilas, se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora desde las 10.00 horas y hasta la medianoche, ya entrada la jornada del jueves.
Corredor Levante
Sin afectaciones significativas
Corredor Sur
Cortada la circulación en Villar del Río (Córdoba) desde las 9:30 por inundaciones.
Trenes afectados:
-ALV 10005 Cádiz 6:29 Madrid Chamartín: PAT -> Se lleva viajeros a Córdoba y de aquí en PAT de Adamuz vía Villanueva de Córdoba hasta Atocha.
-ALV 10000 Chamartín 15:11 - Cádiz: Atocha a Córdoba en PAT de Adamuz, en Córdoba hasta Cádiz con la rama S/130 que se deja en Córdoba del ALV 1005.
-ALV 10695 y 696 Cádiz-Barcelona y Barcelona Cádiz: ALV 10695 se suprime en Córdoba y Viajeros de continuación hasta Alcázar vía Madrid.
El ALV 10696 se rota en Alcázar. Los viajeros de continuación hasta Córdoba en autobús. De Córdoba a Cádiz en rama S/130 que se queda en Córdoba de ALV 10695.
ALV 291 Badajoz 06:36-MAD CH 11:07 (730013/151v) suprimido en Leganés por acumulación de nieve en MAD CH y Fuencarral.
Viajeros en Cercanías hasta destino
Corredor Norte
LTV de 160 km/h entre Soto del Real y Túnel de Guadarrama y entre Medina y Taboadela.
ALV 4273 Chamartín 7:45 Santander pierde 90 min en cambiador de Valdestillas por acumulación de hielo en rodales.
AVE 4060 Gijón 5:58 Chamartín pierde 65 min en León por problemas en un pamtografo (hizo resets) , por el paso por el cambiador de Vilecha y por dificultades en la operación en el entorno de León (desvío congelado).
Se tienen previsto hacer transbordos al cruce en León para evitar el paso por el cambiador de Vilecha
Corredor Nordeste
Con nieve entre Guadalajara a Calatayud. Se circula a 160 km/h por nieve y por las propias LTV.
Los primeros trenes están acumulando retrasos entre 70-120 minutos y subiendo.
Afectaciones en las líneas del sur
- Cercanias Sevilla problemas CTC y tensión
- Suspendido Bobadilla Algeciras
- Suspendido Jaen Cordoba. Villa del rio vuelve a inundarse
- Extremadura
- Problemas puntuales por vientos en Cabeza de Buey, Plasencia y zafra
