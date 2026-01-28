La capilla del Palacio Real de Madrid estrena iluminación por el 125 aniversario de Iberdrola: "Resalta su grandeza"

La capilla del Palacio Real de Madrid cuenta con un nuevo sistema de iluminación basado en tecnología LED de última generación. La actuación, impulsada a través de un acuerdo entre Patrimonio Nacional e Iberdrola, afecta tanto a la nave principal como a espacios anexos como el relicario y la sacristía. La inauguración se ha llevado a cabo este miércoles con la presencia de Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, y Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España. Durante el acto se ha mostrado por primera vez el resultado del diseño lumínico, concebido para ajustarse a los criterios patrimoniales, arquitectónicos y estéticos del conjunto.

"Queremos resaltar la grandeza de sus aspectos arquitectónicos y ornamentales al mismo tiempo que respetamos sus valores patrimoniales", ha explicado Alfonsín. Para ello, los proyectores instalados permiten reducir el consumo energético en un 94% respecto al sistema anterior. Una intervención que busca mejorar la visibilidad de los elementos artísticos del templo (frescos, esculturas y ornamentación) y, a su vez, modernizar la instalación desde el punto de vista de la eficiencia.

El nuevo sistema lumínico con tecnología LED reduce el consumo energético en un 94%. / CEDIDA

A la capilla se accede desde la galería principal de Palacio Real, una de las pocas residencias oficiales de jefes de Estado abiertas al público que recibe cada año a cerca de 1,5 millones de visitantes de todo el mundo.

"Se trata de un iluminación de última generación: sostenible, eficiente, de bajo coste y respetuosa con el entorno. Iluminar es también conservar y fortalecer", ha añadido Alfonsín. La reforma se enmarca, además, en un proyecto más amplio de actualización del alumbrado y mejora de la eficiencia energética en el Palacio Real y en otros enclaves gestionados por Patrimonio Nacional. Entre ellos figuran trabajos en el Palacio Real de La Almudaina, así como renovaciones ya efectuadas en el Palacio Real de El Pardo y del Real Monasterio de Santa María de las Huelgas.

Ana de la Cueva y Jaime Alfonsín, en la capilla del Palacio Real. / CEDIDA

"Necesitábamos mejorar una iluminación que había quedado anticuada. Una buena luz convierte la mera arquitectura en un lugar singular. El diseño resultante acentúa la belleza de los elementos singulares que forman este conjunto", ha destacado De La Cueva. La intervención de Iberdrola abre un calendario de actuaciones en edificios y monumentos previsto para 2026 en distintos puntos del país. Entre los emplazamientos anunciados se incluyen la Torre del Miguelete, en Valencia; el Ayuntamiento de Valladolid; las catedrales de Albacete y Málaga; el Teatro Romano de Mérida, y la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, en Bilbao. Bajo el lema '125 años luz', la empresa pondrá en marcha iniciativas dirigidas a sus empleados, clientes, accionistas y público para acercar su legado.