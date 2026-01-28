La Fundación Universitaria de Las Palmas compra un edificio en Primero de Mayo para convertirlo en residencia para alumnos

El Patronato de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) celebró este miércoles una sesión extraordinaria para la aprobación de la compra de una parcela y la construcción de una residencia de estudiantes en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la zona de Primero de Mayo, con una inversión aproximada de tres millones de euros.

La residencia se construirá en una parcela de 306 metros cuadrados incluida en la manzana T10 del Plan Especial de Protección Vegueta-Triana, permitiendo así que la construcción cuente con un sótano y cuatro plantas, haciendo un total de cerca de 1.400 metros cuadrados construidos en los que se albergarán zonas comunes y 38 habitaciones individuales. Según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, la residencia estudiantil se construirá en el número 54 de la avenida Primero de Mayo, un edificio de dos plantas, no protegido que puede ser derribado en su totalidad para edificar el nuevo espacio de alojamiento.

En este sentido, más allá de las instalaciones y los servicios que se ofertarán en la residencia, se pretende crear un espacio de formación, orientación y transmisión de valores como parte fundamental de la estancia, y se primará la excelencia académica y de renta de los y las estudiantes.

Se ofrecerán cursos de formación gratuitos de idiomas y en competencias digitales, sostenibilidad y empleabilidad, servicios de orientación laboral, emprendimiento e innovación; y conferencias, charlas y encuentros en ámbitos económicos, sociales y culturales. Además, se fomentará el voluntariado y la participación en actividades desarrolladas por la FULP.

«Esta residencia no será solo un lugar donde vivir, sino un espacio integral de formación y acompañamiento. Queremos ofrecer una experiencia que complemente la trayectoria académica del estudiantado», aclaró Alberto Cabré, quien recalcó que «este proyecto refuerza la capacidad de la FULP para diversificar su actividad y seguir desarrollando iniciativas con impacto positivo y duradero en la comunidad educativa».

38 habitaciones privadas y zonas para el uso compartido

El proyecto contempla 38 habitaciones individuales con baño privado, perfectamente equipadas, incluyendo mini-nevera y microondas. Además, la residencia estará dotada de zona de televisión, sala de estudios, lavandería y comedor, todas estas estancias para uso compartido.

Durante la sesión el presidente de la FULP, Alberto Cabré, manifestó a los patronos: «es un orgullo para la Fundación Universitaria que en nuestro 44º aniversario podamos dar luz verde a un proyecto que proporcionará a estudiantes de Fuerteventura, Lanzarote y municipios alejados de Gran Canaria la oportunidad de alojarse en una zona céntrica y privilegiada para el desarrollo de sus estudios (...) Buscamos dar respuesta a un problema de total urgencia por la escasez de alojamiento debido a la reducción de la oferta y la carestía de este tipo de alojamientos».

Un proyecto para facilitar el alojamiento a los estudiantes universitarios y de Formación Profesional

Esta actuación se pone en marcha para dar respuesta al incremento en la demanda de alojamientos que se ha producido en las escasas residencias actualmente disponibles, sin solución a medio plazo, así como al mayor número de estudiantes, principalmente de fuera de la isla, que llegan para cursar estudios superiores en centros públicos y privados de Gran Canaria.

En este sentido, el Cabildo de Fuerteventura, patrono de la FULP, ha mostrado un gran apoyo a la iniciativa debido a la acuciante necesidad de alojamiento que existe entre los estudiantes de la isla majorera que se desplazan hasta Gran Canaria para cursar estudios superiores.

Además, esta decisión se fundamenta en que uno de los principales objetivos de la Fundación Universitaria de Las Palmas es facilitar «el acceso a Educación Superior: Universitaria y de Formación Profesional, de las personas residentes en Canarias».

Al respecto, Cabré declaró que «con esta decisión damos un paso firme para responder a una realidad social que afecta directamente al presente y al futuro de la juventud canaria», ya que «la falta de alojamiento se ha convertido en una barrera real para que muchos y muchas estudiantes puedan acceder a estudios superiores». Por ello, «desde la FULP asumimos esta responsabilidad como parte de nuestro compromiso histórico con la igualdad de oportunidades y con el fomento del acceso a la educación en Canarias».