Un hombre de 33 años sobrevive dos días sin pulmones y con un fallo multiorgánico gracias a un órgano artificial

Un equipo médico de la Universidad Northwestern de Estados Unidos ha logrado salvar la vida de un hombre de 33 años con un fallo pulmonar irreversible gracias al uso de un sistema de pulmones artificiales. Según relatan los responsables de esta hazaña en un artículo publicado este jueves en la revista científica 'Cell Press', el uso de este órgano artificial permitió alargar la vida del paciente durante 48 horas hasta que, finalmente, se le pudo realizar un trasplante de pulmones. Los expertos afirman que esta estrategia clínica podría abrir nuevas posibilidades para personas que sufren daños multiorgánicos y que necesitan un salvavidas hasta la llegada de un trasplante.

La historia de este paciente sorprende por su complejidad. Según relatan los médicos, este joven hombre ingresó en estado crítico tras desarrollar un síndrome de distrés respiratorio agudo (ARDS) provocado por una gripe y que se complicó rápidamente con una neumonía bacteriana necrotizante y un shock séptico. Los primeros análisis mostraron que el proceso de inflamación y la infección estaban destruyendo sus pulmones de forma acelerada y que estaban al borde de provocarle un fallo multiorgánico en sus pulmones, corazón y riñones. A su llegada al hospital, el paciente tenía varios órganos al borde del colapso y sufrió una parada cardíaca.

En estos casos, afirman los especialistas, la tasa de mortalidad supera el 80 %. Y la única opción es realizar un trasplante bipulmonar. "El problema es el paciente se encontraba demasiado inestable para recibir nuevos órganos", relatan los doctores que lo atendieron. "Además, sus pulmones estaban irreversiblemente dañados y actuaban como un foco activo de infección que agravaba la sepsis. Mantenerlos suponía un riesgo mortal pero, a su vez, retirarlos era prácticamente incompatible con la vida", relatan los especialistas en el artículo publicado este jueves en el que se relata su caso. Fue entonces cuando los doctores decidieron tomar una estrategia arriesgada pero que, en este caso, se planteó como única herramienta para salvarle la vida.

Un equipo liderado por el cirujano torácico Ankit Bharat, del Northwestern Medical Group, optó por desarrollar un sistema extracorpóreo de pulmones artificiales. Según explica el doctor, a diferencia de otras herramientas de soporte desarrolladas para otros casos, en esta ocasión se diseñó un dispositivo capaz de, por un lado, oxigenar la sangre y eliminar el dióxido de carbono y, por otro lado, reemplazar funciones clave de la circulación pulmonar. De esta forma, afirman los médicos, se consiguió que el corazón siguiera bombeando sangre de forma estable pese a la ausencia completa de pulmones.

Gracias a este sistema, los cirujanos pudieron realizar una neumonectomía bilateral, es decir, una operación para extirpar ambos pulmones y eliminar así la fuente de la infección. Los médicos afirman que tras la cirugía el estado del paciente mejoró de forma notable, se estabilizó su presión arterial, disminuyó la necesidad de fármacos para mantener el corazón y otros órganos comenzaron a recuperarse. "El sistema de pulmón artificial lo mantuvo con vida durante dos días completos, hasta que aparecieron pulmones compatibles para el trasplante", comentan los médicos.

La intervención culminó con éxito en un trasplante bipulmonar, y más de dos años después el paciente ha recuperado una vida prácticamente normal, con buena función pulmonar y cardiaca. "Este avance subraya la importancia del soporte vital avanzado como puente al trasplante de órganos. En situaciones extremas, tecnologías como los pulmones artificiales pueden ofrecer el tiempo necesario para que el cuerpo se estabilice, controlar infecciones graves y permitir que el paciente llegue en condiciones adecuadas al trasplante", comenta el equipo médico responsable de esta operación.