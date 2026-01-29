El Servicio Canario de Salud destina más de 900.000 euros a la mejora de la eficiencia energética del CHUIMI con dos nuevas enfriadoras

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha destinado 910.093,74 euros (IGIC incluido) a la mejora de la eficiencia energética del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI) mediante la instalación de dos nuevas enfriadoras de alto rendimiento, una actuación cofinanciada por el Programa Canarias FEDER 2021-2027.

Esta intervención forma parte de la estrategia del Servicio Canario de la Salud para modernizar sus infraestructuras sanitarias, reducir el consumo energético y avanzar hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, garantizando al mismo tiempo el confort térmico y la calidad asistencial en uno de los principales complejos hospitalarios del archipiélago.

Las nuevas enfriadoras de agua por condensación de aire, equipadas con un moderno sistema de recuperación total de calor, ya están instaladas y en funcionamiento. Sustituyen a equipos anteriores que presentaban un rendimiento reducido, mejorando la eficiencia energética en más del 30 por ciento y reduciendo el impacto ambiental asociado al consumo de energía.

La Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud llevó a cabo la adjudicación de estos equipos por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y la actuación ha incluido el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento de los equipos, así como las adaptaciones necesarias en las instalaciones existentes para garantizar su correcto rendimiento y la continuidad del servicio hospitalario.

Ambos equipos cuentan con el certificado Eurovent, uno de los estándares más exigentes de eficiencia energética a nivel europeo, cumpliendo los criterios técnicos requeridos en el proceso de contratación, conforme a la norma europea EN 14511.

La inversión ha contado con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Canarias FEDER 2021-2027, orientado a reforzar una Europa más verde mediante inversiones que promueven la eficiencia energética y la modernización de infraestructuras públicas esenciales como las sanitarias.

Con este tipo de actuaciones, la Consejería de Sanidad continúa avanzando en la mejora y actualización de los hospitales del sistema sanitario público de Canarias, apostando por instalaciones más eficientes, sostenibles y preparadas para responder a las necesidades actuales y futuras de la población.

Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030

La Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030 tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema sanitario de Canarias y contribuir a prevenir los efectos del cambio climático, en línea con el Plan de Salud de Canarias.

Entre sus medidas se incluyen el uso de tecnologías eficientes, el establecimiento de indicadores para reducir el consumo de agua, residuos y plásticos de un solo uso, y la adquisición de energía 100% renovable para 2030. Además, se trabaja en la disminución de emisiones indirectas asociadas a la producción y transporte de bienes y servicios adquiridos, incluyendo la cadena de suministro.