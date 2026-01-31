Histórico ‘Bloque común’ de las formaciones deportivas

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, presentó este viernes ante representantes de federaciones deportivas canarias y clubes el nuevo modelo de impartición del bloque común de las formaciones deportivas en periodo transitorio de técnicos deportivos, que pasa a ser asumido directamente por la administración autonómica en coordinación entre las áreas de Deportes y Formación Profesional.

El encuentro contó con la presencia de los viceconsejeros de la Actividad Física y Deportes, y de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Ángel Sabroso y Francisco Rodríguez Machado, respectivamente; del director general de la Actividad Física y el Deporte, José Francisco Pérez, así como de representantes de distintas federaciones y clubes deportivos de las islas, que pudieron conocer de primera mano los detalles del nuevo sistema formativo.

Esta medida permitirá que el bloque común, una de las tres partes que conforman el itinerario formativo de los técnicos deportivos junto con el bloque específico de cada modalidad y la formación práctica, sea impartido por la propia Consejería en un total de 36 modalidades deportivas que se encuentran actualmente en periodo transitorio de sus programas formativos.

Con esta iniciativa, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias responde así a una histórica demanda de las federaciones regionales que permitirá a nuevos monitores, técnicos y entrenadores de las ocho islas formarse en modalidades deportivas cuyos planes formativos se encuentran todavía en proceso de implantación definitiva.

Poli Suárez destacó que la asunción del bloque común por parte de la Consejería supone “un avance histórico para el deporte canario, porque garantiza una formación pública, homogénea y accesible para los técnicos deportivos, con independencia de la modalidad o de la isla en la que se encuentren”. En este sentido, subrayó que este nuevo modelo refuerza la colaboración entre Deportes y las enseñanzas de régimen especial para ofrecer una cualificación de calidad desde lo público y adaptada a las necesidades reales del sector.

Hasta ahora, las personas interesadas en obtener alguno de los niveles en los que se estructuran las formaciones deportivas debían acudir, en muchos casos, a academias privadas con convenio con las federaciones correspondientes, lo que suponía un elevado coste económico. Con este nuevo sistema, el bloque común se impartirá de forma telemática y los exámenes se realizarán de manera presencial en cualquier isla, facilitando el acceso a la formación y evitando desplazamientos innecesarios.

La modalidad en línea del bloque común permitirá además que alumnado de cualquiera de las ocho islas pueda

El consejero, Poli Suárez, en la presentación de esta iniciativa a federaciones y clubes.| | LP/DLP

acceder a estas enseñanzas, ampliando por primera vez de forma efectiva la oferta formativa a todo el archipiélago y eliminando barreras geográficas que hasta ahora limitaban el acceso a este tipo de cualificación profesional.

Además, durante el acto se puso en valor que este modelo ya ha sido probado con éxito en modalidades como el pádel o el surf, y que supone un paso relevante en la profesionalización del deporte canario, al situar a la administración como garante de la formación común de los técnicos deportivos.

Las enseñanzas deportivas en período transitorio tienen como finalidad formar a entrenadores y monitores en iniciación, tecnificación y alto rendimiento en aquellas modalidades reconocidas por el Consejo Superior de Deportes cuyos títulos oficiales aún no se han regulado, permitiendo así avanzar en la capacitación profesional mientras se completa el desarrollo normativo de estas especialidades.

Sala multiusos

La convocatoria a federaciones y clubes sirvió también para dar a conocer la nueva sala multiusos de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes en Las Palmas de Gran Canaria, un espacio que se pone a disposición del sector deportivo de forma gratuita para la celebración de reuniones, jornadas, presentaciones y otros actos vinculados al deporte.

El viceconsejero Ángel Sabroso señaló que este espacio “nace con vocación de servicio al conjunto del deporte canario” y subrayó que la sala podrá solicitarse de lunes a sábado, en horario de mañana y tarde, previa reserva. Además, explicó que cuenta con equipamiento técnico para videoconferencias, retransmisiones en streaming y presentaciones audiovisuales, con el objetivo de facilitar el trabajo diario de federaciones y clubes.