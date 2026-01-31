Universidades
La ULPGC aprueba la convocatoria de 78 plazas docentes
El Consejo de Gobierno aprueba la medalla a título póstumo a Rafael Montenegro, impulsor de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), celebrado ayer en sesión ordinaria, aprobó la convocatoria de 38 plazas de titulares de universidad y la convocatoria por promoción interna de 36 plazas de catedráticos, a las que se suman otras cuatro de catedráticos vinculados al Servicio Canario de Salud.
«Estas 78 plazas suponen para la ULPGC un compromiso económico muy relevante en un escenario presupuestario especialmente difícil, que refleja el compromiso de la universidad con la promoción y la estabilización de su profesorado», explicó la Vicerrectora de Profesorado, Planificación y Ordenación Académica, Belén López.
Además, el Consejo de Gobierno aprobó por unanimidad la propuesta de Medalla de la ULPGC, a título póstumo, al profesor Rafael Montenegro, solicitada por el Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (Siani), del que fue uno de sus principales impulsores y director de una de sus divisiones científicas.
El profesor Rafael Montenegro falleció el 25 de junio de 2025 a los 67 años. Era catedrático de Matemática Aplicada de la ULPGC y en esta institución trabajó durante cuatro décadas, como docente e investigador, a lo que se sumó una amplia trayectoria en gestión universitaria: en el Departamento de Matemáticas de la ULPGC.
Como investigador, dejó importantes contribuciones en el campo de la generación de mallas de elementos finitos adaptativos y su aplicación a la modelización de procesos medioambientales.
Otro de los acuerdos fue la adherencia a un Corredor Humanitario Universitario, una iniciativa que busca facilitar la acogida de estudiantes atrapados en contextos de conflicto armado o crisis humanitaria. «Este corredor no solo contempla el acceso a estudios universitarios, sino también medidas de acompañamiento académico, social y personal, garantizando su estabilidad y protección durante su estancia», dijo el rector Lluís Serra. La iniciativa contempla ponerse en marcha el próximo curso en una decena de universidades. La ULPGC prevé recibir a seis estudiantes. ◼
