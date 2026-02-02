Canarias registra un nuevo caso de sarampión cada semana

El brote de sarampión en Canarias continúa activo y registra un nuevo caso cada semana. Las Islas cierran así el mes de enero con 46 casos acumulados desde la primera notificación en octubre del año pasado. Una cifra que representa el 11,5% del total de contagios nacionales y que resuena con más fuerza que nunca tras lo sucedido la semana pasada: la retirada a España el estatus de país libre de sarampión tras nueve años ejemplares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que la transmisión de esta enfermedad infecciosa, que ya acumula 400 casos en todo el país, se ha vuelto a restablecer. Una situación que no coge por sorpresa al jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, Álvaro Torres. «Sabíamos que tarde o temprano íbamos a caer porque ningún país vive de espalda a otro», apuntó. En este sentido, señala, en un mundo globalizado todas las regiones se exponen a la entrada de personas procedentes de zonas con baja tasa de vacunación.

Sin embargo, Torres advierte de que la situación en las Islas no es tan grave como parece. El virus del sarampión es altamente contagioso y se transmite por el aire o a través de las secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas. Y aun así, el número de casos en las Islas, a su juicio, es bajo. De hecho, la capacidad de propagación del virus es de entre 14 o 18 casos por cada persona enferma –que puede incluso contagiar cuatro días antes y después del exantema, las marcas en la piel características de la enfermedad–. «Y pese a este escenario estamos registrando un solo caso semanal porque el resto de personas que podrían contagiarse están vacunadas», sentencia.

Es en este sentido que la alta tasa de vacunación de la población canaria ha impedido al virus del sarampión circular con comodidad. «Se mantiene en movimiento, pero lo hace de una manera muy precaria, ya que no tiene forma de multiplicarse», agrega. Así, Torres explica que la difusión del virus finaliza cuando llega a una persona «poco social» y con todos sus contactos vacunados. «O al menos hasta que se vuelva a producir la entrada de alguien procedente de regiones vulnerables».

Es el caso de Italia, Marruecos o Rumanía, por ejemplo. «Son países con mucho movimiento antivacunas y tasas que apenas alcanzan el 60% de la cobertura de vacunación», insiste. Y es precisamente el turismo procedente de estos países y la llegada de locales que visitan estas regiones lo que mantiene la puerta abierta del virus a Canarias. No obstante, el origen de este brote no se remonta a ninguna región extranjera, sino a la Península. La primera notificación ocurrió el 20 de octubre del pasado año en La Palma. El virus había llegado a través de un vuelo procedente de Málaga y con destino a Tenerife. Y ahí coincidieron dos bebés infectados. El espacio cerrado favoreció su propagación. Uno de ellos volvía de pasar unos días de vacaciones en Almería, el otro, en cambio, regresaba de Málaga. Y mientras uno se quedó en Tenerife, el otro se desplazó a la Isla Bonita. Tres meses después, Canarias mantiene el total de 46 casos.

La mayoría de las personas contagiadas tienen más de 40 años, aunque también hay niños pre vacunales –que no tienen la edad mínima para administrarse la primera dosis–. Y ninguna ha presentado complicaciones. «Las personas que nacieron antes de 1978 están inmunizadas porque pasaron la enfermedad de manera natural», contextualiza. Y desde ese momento, comenzaron a administrarse las vacunas. «Pero por ese entonces no había muchos centros de salud y las personas no podían vacunarse o directamente no pasaban la enfermedad hasta el día de hoy», agrega. Por este motivo, Torres recomienda a las personas nacidas después de 1978 comprobar su estado vacunal. «Si no tienen cartilla es aconsejable que acudan al médico y soliciten una analítica para determinar si han pasado o no la enfermedad», menciona.

Por otro lado, la Sociedad Canaria de Pediatría, y en consonancia con las recomendaciones de Salud Pública, insiste en que la vacunación es el medio más seguro y eficaz para prevenir el sarampión. Se trata de la triple vírica, que incluye el sarampión, la rubéola y paperas, y se administra de dos dosis durante la etapa infantil. La primera a los doce meses y la segunda a los tres años. En casos excepcionales y si el virus está muy extendido, se puede llegar a recomendar una vacunación algo más temprana, a los 9 meses.

Sin embargo, hay padres que por el espacio temporal entre ambas toman terminan por olvidarse de la segunda. «Tenemos un 90% de cobertura en esta segunda dosis y deberíamos alcanzar un poco más», anima Torres. Los síntomas más frecuentes del sarampión son: fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos y malestar general.