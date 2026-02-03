La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológic otanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea, así como a probables deslizamientos de tierra.

Protección Civil extiende hasta el sábado 7 los efectos adversos de la borrasca Leonardo La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha informado este martes de que extiende al menos hasta el sábado 7 la alerta por temporal atlántico en gran parte de la península a consecuencia de la "extensa" borrasca denominada Leonardo. Según un comunicado de la entidad, la circulación asociada a la borrasca arrastrará hacia el sur una masa de aire de origen tropical que dejará un volumen de precipitaciones "especialmente anómalo para la época del año", con especial incidencia en Andalucía.

Aviso rojo por "peligro extraordinario" mañana en Grazalema y Ronda La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo por lluvias muy abundantes el miércoles en Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga), que implican un "peligro extraordinario" por posibles inundaciones y crecidas. La Aemet advierte de que se pueden acumular más de 150 mm en doce horas y más de 200 en 24 horas en esas zonas. El organismo ya advirtió el lunes de que los suelos acumulan tanta humedad que las nuevas lluvias podrían causar inundaciones.

Ceuta cierra los colegios e institutos y suspende actos por efectos de la borrasca La Ciudad Autónoma de Ceuta ha acordado el cierre mañana miércoles de los colegios e institutos y suspender actos al aire libre como consecuencia de los efectos de la borrasca Leonardo, en la que se esperan vientos en la zona con rachas de más de 90 kilómetros por hora. La Delegación del Gobierno en Ceuta ha informado en un comunicado de la suspensión de la jornada lectiva para este miércoles tras la decisión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de elevar de amarillo a naranja el aviso a consecuencia de la borrasca Leonardo, que producirá fuertes rachas de viento.

La Junta de Andalucía suspende las clases presenciales para mañana, salvo en Almería La Junta de Andalucía ha suspendido la actividad presencial lectiva en colegios e institutos en toda la comunidad excepto la provincia de Almería para mañana miércoles debido a la previsión de la llegada de la borrasca Leonardo, por lo que las clases se van a impartir de forma telemática. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su comparecencia al término de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, que ha estudiado en Sevilla las previsiones meteorológicas con la presencia de representantes de todas las administraciones.

Pronóstico incierto a partir del viernes La Aemet ha explicado que se espera que a partir del viernes Leonardo comience a rellenarse al noroeste de Galicia. Aunque su influencia continuará sobre España, lo hará en menor medida que en días anteriores. En cualquier caso, considera probable que durante el viernes y el sábado continúen las rachas localmente muy fuertes y el temporal marítimo, así como la persistencia de las precipitaciones en el tercio sur peninsular, en la vertiente atlántica gallega y al sur del sistema Central occidental. "Se recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días", ha indicado la agencia.

Viento y temporal marítimo Además, la borrasca Leonardo traerá consigo una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado, lo que podrá ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras. Por días, el organismo estatal prevé que el miércoles será la jornada de mayor adversidad del episodio, con la llegada de la masa templada y húmeda junto con los primeros sistemas frontales asociados a Leonardo.

Luvias intensas en el tercio sur peninsular y puntos del oeste hasta al menos el jueves Aemet ha lanzado un aviso especial en el que avanza que las malas condiciones meteorológicas continuarán durante los siguientes días. En concreto, se registrarán lluvias intensas y extraordinariamente persistentes en el tercio sur peninsular y puntos del oeste desde el miércoles hasta al menos el jueves. De acuerdo con el aviso, se esperan precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo ya son elevadas. En concreto, las acumulaciones serán muy importantes en zonas montañosas a barlovento del flujo del oeste, lo que dará lugar a un significativo impacto hidrológico aguas abajo, tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea, así como a probables deslizamientos de tierra.