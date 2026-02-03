Más de 40 carreteras afectadas por la nieve, tres de la red principal en Ourense, León y Segovia

La borrasca Leonardo sigue afectando este martes a 43 carreteras, tres de ellas de la red principal, en concreto, la A-52 en A Canda (Ourense), la A-6, en Combarros (León) y la A-1, en Carabias (Segovia), transitables con precaución, según informa la General de Tráfico (DGT).

A causa de la nieve, 13 vías secundarias permanecen cortadas: A-395 y A-4025, en Sierra Nevada, las dos en Granada; LN-8, en El Quempu, y SD-2, en Saliencia, ambas en Asturias; ZA-103, en Sanabria (Zamora); DSA-180, en La Hoya, y la DSA-191, en Candelario, las dos en Salamanca. En Navarra están cerradas NA-211, en Pikatua, NA-2012, en Irati y NA-137, en Izaba; y en Cáceres CC-224, en Hervás, CC-242, en Piornal y CC-437, en Pico Villuercas.

Además, aun hay 17 carreteras secundarias cerradas al tráfico por lluvias, 11 de ellas en la provincia de Cádiz: CA-3102, en Jerez de la Frontera, CA-3104, en Guadalcacín, CA-3110, en La Ina, CA-3113, en El Portal, CA-4107, en Torrecera, CA-5101, en Gibalbín, CA-6101, en Bornos, CA-6105, en Los Barrancos, CA-6200, en Alcalá de los Gazules, CA-9101, en Olvera, y CA-9120, en Torre Alháquime. También debido a la lluvia están cerradas CC-146, en Zarza la Mayor (Cáceres), LE-4519, en San Feliz de Torío (León), GC-606, en El Carrizal (Gran Canaria), CO-4207, en Malabrigo (Córdoba), A-336, en Anzola (Granada) y MA-8302, en Estepona (Málaga).

Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca. La DGT recuerda que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.