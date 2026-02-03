Ecoener alcanza los 680 MW en operación tras conectar dos nuevas plantas en Colombia

Ecoener ha dado un nuevo paso en su plan de expansión al iniciar la operación comercial de las plantas fotovoltaicas Tamarindo 1 y 2, en Colombia, que suman una capacidad conjunta de 23,8 MWp.

Con esta nueva conexión, la compañía alcanza los 680 MW en funcionamiento, lo que supone un crecimiento del 60% respecto a 2024. En los últimos seis meses, Ecoener ha incorporado 253 MW, el mayor avance en capacidad desde su fundación.

Colombia es un mercado relevante en el plan de crecimiento de Ecoener con 87,5 MW ya operativos, a los que se sumarán los 27,2 MWp de la planta fotovoltaica de Puerto Wilches, actualmente en construcción. Además, cuenta con un pipeline en desarrollo de 104 MW.

La compañía invertirá 70 millones de euros entre este año y el próximo para alcanzar cerca de 219 MW en operación en el país. “Seguimos dando pasos concretos para incrementar nuestra potencia instalada, volumen de negocio y rentabilidad”, señala Luis de Valdivia, presidente de Ecoener.

Todos los activos de Ecoener en el país están respaldados por contratos de compraventa a largo plazo (PPA) de 15 años.

Financiación

La compañía ha firmado varios créditos en los últimos meses con entidades financieras colombianas, entre ellas Findeter, banco de desarrollo del Gobierno de Colombia, por valor de 46 millones de euros para los proyectos de Tamarindo 1 y 2, Ardobela 1 y 2 y Puerto Wilches, reforzando así su plan de crecimiento y la solidez financiera de sus activos en el país.

Compromiso con el desarrollo local y ambiental

Durante la fase de construcción de los proyectos de Tamarindos y Ardobelas, Ecoener generó 720 puestos de trabajo de los cuales el 85% correspondió a personas de la región, reforzando su compromiso con las comunidades locales.

Desde el punto de vista ambiental y de protección de la biodiversidad, la compañía ha puesto en marcha un Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad en el municipio de Ocaña. El proyecto tiene como objetivo restaurar 300 hectáreas de Bosque Seco Tropical Premontano, un ecosistema de gran valor ecológico y ambiental.

En el ámbito social, la compañía ha implementado un plan centrado en mejorar la calidad de vida y el desarrollo local. Entre las iniciativas para reforzar las infraestructuras públicas destaca la instalación de luminarias solares en barrios próximos a los proyectos, lo que contribuye a mejorar la seguridad.

La compañía también apoya a escuelas locales, beneficiando a 340 niños, y promueve el talento juvenil mediante becas para la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander, como parte de su compromiso con la educación. Además, ha realizado donaciones de paneles solares para favorecer el acceso a energía renovable en áreas rurales.

Producción

Las plantas fotovoltaicas Tamarindo 1 y 2, situadas en el municipio de Magangué (departamento de Bolívar), cuentan con cerca de 38.000 módulos fotovoltaicos y ocupan una superficie de 42 hectáreas.

La producción anual estimada de Tamarindo 1 y 2 es de 47 GWh, equivalente al abastecimiento de 12.000 hogares, lo que permitirá evitar la emisión de unas 7.000 toneladas de CO2 y el consumo de 4.000 toneladas de combustibles fósiles al año.

Acerca de Ecoener

Ecoener es una multinacional española especializada en energías renovables con 37 años de experiencia en el desarrollo de proyectos que buscan una perfecta integración ambiental y social y generar un impacto positivo en las comunidades. Desde un enfoque industrial, controla todas las fases del negocio, desde la promoción y diseño a la construcción y gestión de centrales hidroeléctricas, parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas, así como proyectos de almacenamiento. Tiene presencia en doce países de Europa y América a través de sus proyectos en operación y construcción y las oficinas de desarrollo de negocio.