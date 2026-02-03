Eva Molina Barber: una visión innovadora desde HPS y Kala by HPS

En un sector tan complejo como el sanitario, donde la innovación tecnológica debe convivir con la cercanía humana, el liderazgo adquiere un valor especial. Eva Molina Barber, gerente de Kala by HPS y directora Comercial, de Marketing y Comunicación de Hospital Perpetuo Socorro (HPS) y, representa esa combinación de visión estratégica, sensibilidad y compromiso con la experiencia del paciente.

A punto de cumplir catorce años en el Grupo HPS, ha conocido el hospital desde dentro, recorriendo sus departamentos y comprendiendo el funcionamiento de una organización sanitaria en constante evolución. Kala by HPS, el proyecto que lidera desde hace algo más de tres años, es la expresión más visible de esa visión, un modelo integral que combina excelencia médica, bienestar y una experiencia basada en la personalización, la seguridad hospitalaria y la cercanía.

Te faltan unos días para cumplir catorce años en el Grupo HPS. ¿En qué momento profesional te encuentras ahora?

Me encuentro en una etapa muy ilusionante. La gestión de un hospital es muy compleja y supone un reto diario, pero también es profundamente motivadora. HPS está en plena expansión, tanto a nivel asistencial como en proyectos innovadores, y es un lujo formar parte de esa evolución.

Me ilusiona ver cómo desde el hospital impulsamos proyectos nuevos en distintas áreas, pero todos con la misma esencia: máxima calidad, innovación y profesionalidad. Estamos en una etapa de crecimiento muy bonita, con liderazgo, y visión de futuro, pero, sobre todo, con un equipo extraordinario.

Kala by HPS se ha consolidado como un proyecto diferencial en Canarias. ¿Cómo definirías este último año?

Ha sido un muy buen año. Hemos vivido un gran crecimiento en todos los sentidos, consolidando número de pacientes, volumen de cirugías y tratamientos, nuestra área de cirugía plástica y el desarrollo de todas nuestras especialidades.

La cirugía es uno de los pilares más importantes. Kala surgió con la idea de ofrecer algo diferente, poniendo en el centro la personalización real de cada paciente. Queríamos crear un modelo propio, con identidad, en el que cada tratamiento y cada intervención se alejen de enfoques estereotipados. Para ello desarrollamos una estructura y filosofía propias, pero siempre alineadas con los valores de excelencia médica, calidad asistencial e innovación tecnológica de HPS.

¿Qué ha sido clave para posicionar Kala como centro de referencia?

Unir tres elementos fundamentales: un equipo médico de primer nivel, una apuesta decidida por tecnología avanzada y segura, y un modelo que busca la personalización en cada paciente. Además, contamos con un elemento esencial que nos diferencia de otras clínicas, el respaldo de Hospital Perpetuo Socorro, que nos garantiza el máximo nivel de seguridad y soporte hospitalario en todo momento.

En Kala contamos con profesionales de mucho nivel, con amplia experiencia, alta especialización y una trayectoria más que contrastada. No se trata solo de buenos cirujanos o especialistas, sino de médicos con criterio clínico, capacidad de diagnóstico y una visión integral del paciente. En cuanto a la tecnología contamos con múltiples opciones y diferentes dispositivos médicos para cada patología, lo que nos permite diseñar tratamientos muy específicos. Esto se traduce en abordajes precisos, eficaces y adaptados a cada caso. Apostamos por un enfoque verdaderamente personalizado.

Por último, el respaldo de Hospital Perpetuo Socorro, que representa un elemento diferencial clave en seguridad. No solo es importante quién opera, también dónde y con qué recursos. Kala cuenta con soporte hospitalario completo: urgencias 24 horas, anestesistas, intensivistas, quirófanos plenamente equipados, equipos radiológicos, laboratorio…, y el apoyo de más de 300 especialistas a disposición del cirujano. Ante cualquier eventualidad, todos los recursos están preparados para actuar de forma inmediata, lo que eleva el estándar de seguridad y confianza para el paciente. Todo ello es lo que nos ha permitido consolidarnos como un centro de referencia.

La nominación, un reconocimiento al trabajo del equipo de HPS y Kala by HPS

Hoy, su nombre figura entre las personas nominadas a los Premios Atlántico Hoy en la categoría Salud, un reconocimiento que pone el foco en profesionales que están transformando el sector desde una perspectiva innovadora y humana. En un contexto en el que la sanidad se enfrenta a retos cada vez más complejos, proyectos como Kala by HPS y el liderazgo de profesionales como Eva Molina demuestran que es posible construir modelos sanitarios más humanos, integrales y conectados con las necesidades reales de las personas.

Para la gerente de Kala by HPS recibir esta nominación es una gran alegría. “La vivo como un reconocimiento al trabajo de todo el equipo de HPS y de Kala by HPS”, señala. Además, afirma sentirse “orgullosa” de compartir espacio con grandes profesionales de la sanidad en Canarias.