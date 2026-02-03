La Fiscalía de Córdoba solicita un informe independiente sobre el accidente de Adamuz

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado al Tribunal de Instancia de Montoro un informe pericial independiente sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz, que provocó 46 víctimas mortales y un centenar de heridos el 18 de enero pasado. Se trata de un análisis alternativo al que ya desarrolla la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que depende del Ministerio de Transportes.

Además, la Guardia Civil continúa su investigación para el esclarecimiento de los hechos. En el marco de este trabajo, en los últimos días ha trascendido la aportación de información a los investigadores por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y de la compañía Iryo, propietaria del tren que descarriló invadiendo la vía por la que circulaba, en dirección contraria, un Alvia.

El Ministerio Público ha informado este martes de la solicitud planteada a la sección de Instrucción para que acuerde la práctica de un informe pericial con objeto de determinar las causas del siniestro. Propone que la jueza instructora designe como peritos a ingenieros de caminos, sin perjuicio de que sea necesaria la participación de otros técnicos.

La semana pasada, la Fiscalía de Córdoba también solicitó al Tribunal de Instancia de Montoro la paralización del volcado de las cajas negras de los trenes accidentados, que iba a efectuar la CIAF el 27 de enero ante una comisión judicial delegada en Madrid. Entonces reclamó que la apertura de los registradores se practique ante las juezas que instruyen la causa y ante los fiscales. Por ahora, no se ha acordado una fecha nueva para la ejecución de esta prueba.