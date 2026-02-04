Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

La sexta borrasca de gran impacto de 2026 dejará precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes

Una imagen del pantalán de Puerto de la Laja, en El Granado (Huelva), tras soltarse por la crecida del río Guadiana, este martes.

Una imagen del pantalán de Puerto de la Laja, en El Granado (Huelva), tras soltarse por la crecida del río Guadiana, este martes. / EFE

A. Romero

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

  1. Estos son todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasarán este febrero los cinco puntos limpios móviles
  2. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  3. La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
  4. La Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por no respetar la nueva señal: multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos
  5. Primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia: la intrahistoria de Carme, una turista que sufrió una picadura en Canarias
  6. El nuevo jefe de Rescate y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria renuncia el mismo día de su nombramiento
  7. Detenido tras atrincherarse en una ermita de Las Palmas de Gran Canaria con dos feligresas y agredir a un voluntario que pegaba carteles
  8. Lo que debes saber en tres minutos sobre la nueva tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria

Todos alimentan a Vox

Se regalan dudas (y miedos)

Razones para seguir trabajando: el empleo como cimiento de vida

Democracia en peligro (y 2)

Nueva imprudencia en Sardina del Norte, a pesar de la amenaza de las olas

Federico Cuyás: «Toda la agricultura no puede ni debe ser artesanal»

Comunidades de propietarios: el Supremo avisa sobre la prescripción de las cuotas impagadas

44 especies de animales y plantas desaparecieron para siempre en 2025

