Pizzería Caminito: El secreto mejor guardado de Argentina en el corazón capitalino

En este espacio tan pintoresco llamado Caminito, se pueden encontrar casi todos los productos de la cultura popular del país sudamericano. Hay sabores que no se explican, sino que se llegan a sentir de verdad. En esta pizzería de barrio, el tiempo parece detenerse entre el aroma de la masa artesanal y el crujir de una milanesa súper perfecta.

En medio de la ciudad, entre el gran ruido, entrar y cruzar sus puertas se transforma en un soplo de aire familiar, sólo conseguido por Pizzería Caminito. No es solo un restaurante, es un refugio de nostalgia y autenticidad que lleva tiempo demostrando que, para triunfar en la gastronomía, no hacen falta luces de neón ni decoraciones muy llamativas, sino manos expertas que sepan trabajar la tradición desde el respeto y aún más, desde el cariño.

Fundada por argentinos que trajeron consigo el "manual de estilo" de la cocina rioplatense, Caminito se ha convertido en uno de los lugares más importantes y “caseros” para los residentes de la isla. En dicho lugar, la prisa no tiene mesa reservada. A lo que le dan más valor sin duda alguna, es el respeto por las personas que van a comer y el la admiración por el producto hecho desde cero, manteniendo vivo ese espíritu de punto de encuentro donde se sabe cuando entras, pero nunca cuándo vas a salir.

El arte de la harina y el fuego, algo llegado de la inspiración de Benito Quinquela Martín, pintor argentino. Tal y como ellos mismos cuentan:

“Nuestro nombre Caminito, fue puesto en homenaje a la famosa calle ubicada en el barrio de La Boca, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En ella se asentaron principalmente inmigrantes Genoveses y de otras regiones de Italia, en los llamados Conventillos".

Y es que allá por los años 50, el pintor argentino Benito Quinquiela Martín junto a un grupo de vecinos, tomaron la decisión de darle otra vista al entorno, conviertiendo una calle cualquiera en una calle museo, siendo aprovechada culturalmente por muchos artistas de la época. Su nombre Caminito proviene del tango del mismo nombre.

El corazón de Caminito late al ritmo de su horno. Sus pizzas artesanales se alejan de la producción industrial. Cada masa se trabaja a diario, permitiendo que el tiempo haga su magia antes de encontrarse con el calor intenso que las vuelve excelentes. Sin añadidos artificiales y con recetas heredadas, cada porción es un homenaje a la pizza de verdad, esa que se recuerda por su equilibrio, su sencillez y el toque cálido de unas manos que saben sentir la pasión por su oficio.

Sin embargo, el fenómeno Caminito no estaría completo sin mencionar sus milanesas. Para muchos, son las mejores de toda la ciudad entera, tiernas por dentro, con un dorado impecable por fuera y ese sabor que te transporta casi sin esperarlo a la cocina de una abuela en Buenos Aires. Es una apuesta por la calidad que no le hace caso alguno a las modas pasajeras que tenemos en nuestra sociedad hoy en día, para centrarse en lo que realmente importa: el placer de comer bien.

Tiempo de cariño y constancia

El equipo de Caminito resume su éxito con humildad. Trabajan cada plato aplicando el tiempo que se merece, cuidando los detalles para lograr una terminación perfecta. La mayor recompensa es ver cómo sus clientes les siguen recomendando. Les esperan para que vivan la experiencia Caminito.

Actualmente, en un sector tan competitivo como el de la hostelería, estar presente de una manera tan marcada es todo un hito en la restauración en la sociedad en la que vivimos, tan llena de cambios. Pizzería Caminito lo ha logrado siendo fiel a sí misma, un sitio donde el trato cercano, las raciones generosas y el sabor honesto garantizan que, quien viene una vez, regrese siempre.

Coordenadas para el sabor

Dirección: Calle Doctor Nuez Aguilar, 36 · CP 35001

Contacto: 928 320 240 / 675 663 000

Web: www.pizzeriacaminito.es

Horarios

Lunes: Cerrado por descanso

Martes, Miércoles y Jueves: 12:30 h - 16:00 h | 19:30 h – 23:30 h

Viernes y Sábado: 12:30 h - 16:00 h | 20:00 h - 00:00 h

Domingo: 12:30 h - 16:00 h | 19:30 h - 23:30 h