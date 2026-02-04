La mitad de los hospitales no ofrecen atención psicológica a los enfermos de cáncer

Más de 300.000 españoles serán diagnosticados de cáncer en 2026. En el marco del día mundial contra la enfermedad, asociaciones y sociedades médicas ponen sobre la mesa algunas de las necesidades más acuciantes de los pacientes, tanto de quienes ya se han recuperado como de quienes están en proceso de tratamiento, en áreas como nutrición, apoyo psicológico o rehabilitación. Junto al acceso a los fármacos más innovadores, remarcan, hace falta que cada persona disponga de atención integral. Con una sanidad pública a menudo desbordada, entidades como la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) salen al rescate y cubren esas carencias.

Según las estimaciones de la AECC, en los próximos tres años, 600.000 españoles serán diagnosticados con cáncer y, de esas cifras, 181.000 personas tendrán necesidades psicológicas, 161.000 precisarán atención social, 105.000 requerirán de fisioterapia y otras 170.000, de nutrición. En 2025, con datos aportados a El Periódico, la asociación ha prestado atención psicológica a 57.600 personas; en fisioterapia, a 10.307 y en nutrición, a 5.832.

En 2025, la Asociación Española contra el Cáncer prestó atención psicológica a 57.600 personas, mientras que más de 10.307 han recibido sesiones de fisioterapia y otras casi 6.000 de nutrición

Ayuda psicológica

Si se habla de atención psicológica, el servicio de la entidad se ha convertido en uno de los referentes en ayuda al paciente oncológico. Detrás de ello está la dificultad de acceder a los servicios de salud mental: el 90% de las comunidades autónomas no ofrecen un acompañamiento emocional y, si lo hacen, los recursos son insuficientes. Con datos de 2022, el 48% de los hospitales no disponen de personal propio que realice atención psicológica especializada, y en el 52% restante, la oferta es insuficiente.

La psicóloga de la AECC María Navarro aporta datos de la OCU que ejemplifican el déficit: solo hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en España, una cifra alarmante si se compara con los 18 por cada 100.000 que es la media en la Unión Europea. Esto significa que el país dispone de tres veces menos psicólogos que otros Estados. Llegar a todos los pacientes es casi tarea imposible en la sanidad pública.

Miedo a la enfermedad

Desde la AECC el mensaje al paciente es, siempre, que no está solo. Si necesita apoyo emocional, lo tendrá. "Cada persona y cada proceso es completamente distinto. Las principales emociones que suelen aparecer en un primer diagnóstico son ansiedad y miedo. Tiene mucho que ver ese primer impacto de con qué relaciona la persona el cáncer: si con muerte, con una historia familiar anterior... ", señala Navarro.

También "ven mucha desesperanza y tristeza ante la percepción de amenaza, de perder algo (sus proyectos, la autonomía... ) o enfado, rabia y resentimiento. En momentos iniciales, la negación también supone un mecanismo adaptativo que les ayuda a asimilar la información que están recibiendo", explica la psicóloga.

La alimentación, clave

¿Y si se hablamos de nutrición? Las carencias están también ahí. Entidades como la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) lamentan que los recursos sean limitados ante el insuficiente número de dietistas-nutricionistas clínicos en los hospitales, así como de especialistas en Endocrinología y Nutrición.

Marina Morato, dietista-nutricionista y doctora en Ciencias de la Alimentación, es coordinadora nacional de nutrición en la AECC. "La alimentación es un pilar esencial porque influye en múltiples escenarios. En primer lugar, en la prevención. Pero es que, cuando ya se ha desarrollado un tumor, influye directamente en la tolerancia a los tratamientos y en la evolución del proceso. Una de las cosas que dice el Plan Europeo de la Lucha contra el Cáncer es que hay que cribar a las personas que mayor riesgo nutricional tienen y el cáncer es una de las enfermedades con mayor riesgo de desnutrición".

Contrastar los bulos

La AECC ha ampliado recientemente el recurso del asesoramiento nutricional: "Los pacientes lo están pidiendo. Es una necesidad real y sigue en aumento. No se está cubriendo adecuadamente. Tenemos a dietistas-nutricionistas que están formados expresamente para atender a estas necesidades, para ayudarles a modificar su alimentación y aconsejar a los familiares cuidadores".

Muchos contactan buscando información veraz. "En alimentación hay muchísimos bulos. El segundo motivo es para manejar las secuelas y los efectos secundarios que producen los tratamientos, sus efectos digestivos", señala la experta.

"Mucha gente pide información en alimentación, ámbito donde hay muchísimos bulos", afirma la dietista-nutricionista Marina Morato

Además, recuerda, el proceso que vive un paciente es oscilante. "Puede estar bien, pero, de repente, empezar con vómitos o con pérdida de apetito y dejar de comer. Cambia tan rápido que muchas veces no se prioriza si está comiendo de manera suficiente". La asociación también da consejos dietéticos a los supervivientes. "Es vital porque en la supervivencia es cuando ayudamos a disminuir el riesgo de recaídas, a modificar hábitos. Muchas personas no pueden comer de manera normal porque les han quedado secuelas", apunta. Y, muy importante, no olvidar esos consejos dietéticos en cuidados paliativos.

Rehabilitación

La rehabilitación también desempeña un papel clave. Es la "gran olvidada" en los tratamientos del cáncer en el Sistema Nacional de Salud, se quejan los médicos. La doctora Astrid Teixeira Taborda, secretaria de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), afirma que es clave "antes, durante y después de empezar un tratamiento de radioterapia, quimioterapia o de una cirugía".

Una sala de atención a la persona con cáncer de la AECC / AECC

Según las últimas revisiones bibliográficas, los pacientes que se pueden considerar físicamente activos o que han sido sometidos a programas de prehabilitación quirúrgica (un programa integral de preparación física que se realiza entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento) presentan "una mejora significativa, optimizando los resultados de los tratamientos y disminuyendo las complicaciones quirúrgicas y la estancia hospitalaria". Ayuda "a preparar al cuerpo de forma precoz para el declive funcional que producen la cirugía y la toxicidad de los tratamientos del cáncer".