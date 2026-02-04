Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: "Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos"

A los oftalmólogos no les convence cómo está diseñado el Plan Veo del Ministerio de Sanidad, el programa de ayudas para financiar la compra de gafas y lentillas hasta 100 euros, dirigido a niños y adolescentes de hasta 16 años (incluidos) que pueden solicitarse desde mediados de diciembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2026. El programa se implementa en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas. Precisamente el aspecto que rechazan, según explica a El Periódico el doctor Jose Antonio Gegúndez, secretario de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO). "Un óptico puede graduar la vista, pero no hacer diagnósticos y prescribir ayudas", señala. Avanza que han sido citados en Sanidad en febrero para hablar de esta cuestión dada la polvareda que ha suscitado.

El Plan Veo, ha explicado Sanidad en distintas ocasiones, es una medida de carácter excepcional, que se puso en marcha el 16 de diciembre. Responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de reducir barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia. Importante cuando los defectos de refracción -como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo- afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar en España.

La subvención, que asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria, cubrirá el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, o lentes de contacto (lentillas) y soluciones de mantenimiento durante un año.

Los pequeños, al médico

Existen dos procedimientos diferentes para acceder a la ayuda. En el caso de los niños de 5 años o menos, la prescripción se realiza a través del Servicio de Oftalmología del Sistema Nacional de Salud, tras derivación desde Atención Primaria tal y como se habló en su momento con los oftalmólogos, señalan a este diario desde Sanidad. Precisamente por su corta edad y teniendo en cuenta la opinión de los especialistas, el Ministerio consideró que tuvieran que pasar obligatoriamente por un oftalmólogo "al ser una edad donde los problemas de refracción sin una causa orgánica son más infrecuentes y que se tuviera que descartar que no haya una patología de base".

El Plan Veo se ajusta "a la práctica habitual" cuando aparecen problemas visuales comunes, señala Sanidad

Si se trata de niños de 6 años o más, la prescripción para corregir el problema visual puede ser emitida, igualmente, por un oftalmólogo tras derivación desde Atención Primaria o por un sanitario óptico-optometrista de un establecimiento participante en el Plan Veo. El Ministerio, consultado por El Periódico, considera que el Plan Veo se ajusta "a la práctica habitual" cuando aparecen problemas visuales comunes. Si hay una sospecha de que pueda haber un problema de base, se debe recomendar acudir a un oftalmólogo para la revisión, abunda este departamento.

Los ópticos-optometristas, indica Sanidad, "son profesionales sanitarios que tienen entre sus competencias el reconocimiento de patologías oftalmológicas de cara a su derivación a los profesionales de oftalmología". El Ministerio argumenta que, en esta franja de edad, no se consideró necesario que todas las personas entre 6-16 años pasaran por un servicio de oftalmología de manera obligatoria.

Evaluación previa

Ese es el meollo de la polémica, según la SEO. Apenas unos días después de la puesta en marcha del Plan Veo, expresaba su malestar por esta cuestión. Rechazan permitir que la prescripción de gafas o lentillas pueda ser realizada por optometristas, incluso desde las ópticas, "sin una evaluación médica oftalmológica previa".

El doctor Jose Antonio Gegúndez se explica: "Supone una clara invasión de competencias de los ópticos en las tareas de un médico. Y ese es el problema, o sea, el problema no es el Plan Veo que lo apoyamos, por supuesto. Lo que nosotros criticamos es el sistema de acceso al plan".

Exploración

El portavoz de los oftalmólogos insiste en que un óptico-optometrista "no tiene las competencias ni la formación necesaria para poder efectuar esa tarea de prescribir ayudas visuales en menores ni en adultos. Eso implica el hacer un diagnóstico previo. No es solamente graduar, sino que es un proceso médico que tiene que incluir una historia clínica completa, una exploración y una serie de pruebas".

Detrás de una pérdida de visión pueden ocultarse enfermedades oculares que solamente puede diagnosticar el oftalmólogo, señala el especialista

Considera que el sistema apropiado de acceso a este plan es que los niños, también los mayores de 6 años, sean remitidos al oftalmólogo "directamente desde Atención Primaria. En el caso de que opten por la asistencia privada, pues pueden ir directamente al oftalmólogo".

Valoración completa

El doctor Gegúndez incide: la visión de los niños está en pleno proceso de maduración "y exige una valoración completa por parte de un médico que es el que tiene la formación y las competencias legales para poder efectuar estas exploraciones. Detrás de una pérdida de visión, pueden ocultarse enfermedades oculares que solamente puede diagnosticar el médico".

Sobre estas cuestiones, dice el secretario de la SEO, hablarán en febrero en la reunión a la que les ha convocado Sanidad. "No sé si conseguiremos modificar el criterio del ministerio. Ya tuvimos un encuentro en julio y les advertimos de todos estos condicionantes. Los ópticos tienen que dedicarse a las funciones que ellos tienen, que es a la graduación en sí y a la adaptación de las ayudas, pero prescritas por un oftalmólogo siempre", zanja.