Cafetería Elena: Sabor de la nostalgia en un pequeño rincón de Telde

En un pequeño rincón de la ciudad de Telde, se puede disfrutar de un ambiente de lo más acogedor, familiar y cómodo. Nos referimos a la Cafetería Dulcería Elena, ubicada en el corazón de la ciudad teldense.

Entre el aroma a café recién molido y los dulces a través del cristal, la Cafetería Dulcería Elena esconde en su imagen corporativa un homenaje que trasciende más que un nombre de un local, un gato que mantiene viva la memoria de un padre.

Hay lugares en Telde que huelen a azúcar y canela, pero hay otros que, además, respiran memoria, pasión y un toque de nostalgia. Al cruzar la puerta de la Cafetería Dulcería Elena, el cliente que viene por primera vez puede verse atraído por la calidad de un buen desayuno o una merienda muy tranquila. Sin embargo, para quien se detiene a observar, el verdadero corazón del local no está en sus hornos, sino impreso en un pequeño objeto decorativo, la silueta de un gato.

No es una elección estética casual, ni una moda de las que hay hoy en día. Ese gato, es un recuerdo que se mantendrá para siempre.

Un diseño con latido propio

La historias de los pequeños comercios de Gran Canaria, suelen escribirse con el esfuerzo de familias enteras, pero en el caso de Dulcería Elena, la narrativa se cambia a por la pasión en la hostelería desde toda la vida. El logotipo, que está presente en varios elementos del local, representa una figura paterna que ya no está físicamente, pero que, según su propia dueña:

“el gato hace referencia a mi padre que falleció hace poquitos años y siempre está en mi corazón”.

La elección del felino no solo aporta una imagen elegante y muy acogedora, sino que además lleva consigo un significado un tanto especial. El gato, animal siempre considerado bastante independiente pero muy de casa a la vez, observador y compañero, se convierte aquí en la metáfora perfecta de la figura paterna que, aunque en el recuerdo sigue estando presente día tras día en la jornada laboral en la cafetería.

Más que un café, un recuerdo

Para el estudiante que busca un rincón donde abrir los apuntes, desconectar por algunos minutos, o para los vecinos de Telde que hacen su parada obligatoria por su sencillez, la experiencia en Cafetería Elena cambia al conocer toda la pasión que tiene detrás de un negocio como este. Cada taza de café sabe un poco mejor cuando se conoce la historia del lugar donde lo estás tomando.

En tiempos de franquicias que van apareciendo en cada esquinita de las ciudades, la Cafetería Dulcería Elena nos recuerda por qué el comercio local es el alma de la isla. Aquí no solo se sirven productos de calidad, se ofrece el cariño que le ha puesto su dueña en cada rincón, con el gato siempre presente en cada desayuno, merienda y en encuentros con historias.

Localización

Contacto: 635667778

Dirección: C/Manuel García Oliva, 10 · CP 35200 Telde, Las Palmas.

Redes Sociales| Instagram: cafeteriadulceria.elena

Horarios de apertura

Domingo: Cerrado por descanso.

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes: 06:00 - 21:00

Sábado: 07:00 - 21:00