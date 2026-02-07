En marcha la manifestación en Barcelona de los usuarios de Rodalies: "Hemos tocado fondo"

El enfado generalizado que hay en Cataluña por el mal funcionamiento de Rodalies ha cristalizado este sábado en una manifestación convocada por varias plataformas de usuarios con un lema diáfano: "Sin trenes dignos, no hay futuro". La marcha ha salido a las 17 horas desde la Estació de França de Barcelona, sede de las oficinas de Adif -el gestor de la infraestructura ferroviaria-, y recorre las calles de la ciudad hasta la plaza Sant Jaume, donde está el Palau de la Generalitat.

Los organizadores de la protesta reclaman soluciones inmediatas al servicio de cercanías, que si ya de por sí funciona con deficiencias, en las dos últimas semanas ha vivido en un caos absoluto. El descarrilamiento de un tren en Gelida el pasado 20 de enero ha provocado una serie de jornadas negras por las que, en ocasiones, los trenes ni tan siquiera llegaron a circular. La situación de la red es tan deficitaria que el propio Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido que hasta el mes de abril no podrá volver a garantizar la normalidad.

La manifestación de este sábado es fruto del hartazgo de las plataformas de usuarios, cansadas que desde hace años Rodalies se haya convertido en un servicio poco fiable para la movilidad de los ciudadanos. De hecho, según una encuesta reciente del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), es el transporte público peor valorado por los catalanes. La situación es especialmente sensible entre semana, cuando los usuarios ven como llegan tarde al trabajo porque los trenes no circulan con el horario previsto.

El Govern: "Sabemos que hay malestar"

Rodalies no es solo un quebradero de cabeza para los usuarios, sino también para el Govern, que ve como se ha convertido en la principal fuente de su desgaste. El ejecutivo de Illa, que llegó al poder prometiendo capacidad de gestión, se ha visto en ocasiones desbordado por el problema. Son varios los partidos que han pedido la dimisión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

Consciente de la situación, este sábado el Govern ha querido expresar su comprensión por la organización de esta protesta. No se ha sumado a ella -tampoco lo ha hecho el PSC como partido-, pero sí ha asegurado que tomaba nota. Lo ha hecho el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que lidera el ejecutivo catalán en ausencia del president Illa, que sigue convaleciente.

Las plataformas de usuarios de Rodalies: "Hemos tocado fondo"

Dalmau ha admtido que el malestar "hace décadas que dura" y ha prometido que su Govern "será quien lo arregle de una vez por todas". Lo hará, ha asegurado, haciendo inversiones en las vías, renovando trenes y asumiendo la gestión integral, que ahora aún está en manos del Estado a través de Renfe. "El traspaso no tiene marcha atrás", ha concluido.

Las plataformas de usuarios de Rodalies han denunciado este sábado que el servicio funciona peor que nunca. "Hemos tocado fondo", ha dicho Anna Gómez, portavoz de Dignitat a les Vies. "Ya no tenemos más paciencia", ha advertido desde la manifestación convocada en Barcelona