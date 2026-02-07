Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 7 de febrero de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 7 de febrero de 2026, ha estado formada por los números 18, 19, 25, 32, 35 y 36. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9537325, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Luz verde a la construcción de 824 viviendas y un colegio en Arinaga
- Muere la modelo canaria Cristina Pérez Galcenco a los 21 años
- Atasco en la GC-1 por un accidente a la altura de El Goro en Telde
- Muere una persona sin hogar en una calle de Las Palmas de Gran Canaria
- Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria
- La caída de un risco destruye dos casas deshabitadas en Santa Brígida
- Estas son las ocho elegidas que disputan la Final del Concurso de Murgas Adultas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026