En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal

El temporal mantiene cortadas varias carreteras en la provincia de Cáceres

El temporal de lluvia y nieve continúa provocando importantes problemas en la red viaria de la provincia de Cáceres. A primera hora de este viernes, 7 de febrero de 2026, varias carreteras permanecen cortadas o con graves restricciones a la circulación debido a los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos.

Una de las vías afectadas es la CC-146, que une la EX-117 con el límite de Portugal por Zarza la Mayor, donde la calzada se encuentra anegada por lluvias entre los kilómetros 3,4 y 3,9, lo que ha obligado a establecer el nivel negro.

También permanece en nivel negro la CC-437, desde la EX-118 hasta Pico Villuercas, con afección entre los kilómetros 0 y 10,8 debido a la presencia de nieve en la calzada, aunque el tramo se encuentra señalizado.

Además, el acceso a la urbanización Cuartos de Baño, en el término municipal de Cáceres, permanece cortado al tráfico.

En cuanto a la A-5, el temporal ha provocado socavones que han obligado al corte del carril derecho en dos puntos de la autovía. En sentido Badajoz, la afección se localiza entre los kilómetros 242 y 243, mientras que en sentido Madrid el corte se extiende entre los kilómetros 272 y 274, en ambos casos con señalización preventiva.