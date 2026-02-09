Temporal
Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez
La agente de la Policía Nacional, adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Jerez, sufrió un colapso en la autovía A-4 tras participar en el dispositivo por las inundaciones
Redacción
Una agente de la Policía Nacional ha fallecido en la tarde de este lunes mientras conducía un vehículo cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones que afectan a la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera.
Según han informado fuentes policiales, la agente, de 43 años, estaba adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana (BLSC) de Jerez y formaba parte del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) Jerez 105.
El siniestro se ha producido en la autovía A-4, en sentido Jerez, cuando sufrió un colapso mientras regresaba del dispositivo desplegado por las inundaciones registradas en la zona.
Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la agente.
La Policía Nacional ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la víctima, destacando su compromiso y dedicación en el servicio público.
- Sara Carbonero se sincera tras su operación de urgencia en Lanzarote: “El miedo ha dado paso a la gratitud”
- Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: 'No queremos ser un restaurante
- Un juez investiga si un hombre falsificó la firma de su madre enferma y permitió la construcción de 468 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria
- Los Legañosos tocan el cielo y vencen por segundo año consecutivo en el concurso de murgas
- La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
- Directo: Final del concurso de murgas adultas del Carnaval Las Palmas de Gran Canaria
- Un motorista desafía la muerte en la GC-60: una maniobra temeraria que pudo acabar en tragedia en Gran Canaria
- El desgarrador adiós de una madre a su hija: Cristina Pérez, la modelo canaria fallecida a los 21 años