TRANSPORTES
Suspensión del servicio de cercanías en Madrid entre Nuevos Ministerios y Atocha por un incendio
Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte
Paula Correa
La circulación de trenes de cercanías en Madrid ha quedado interrumpida entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Atocha debido a un incendio que se ha producido en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria, según ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial.
Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte mientras se restablece el servicio. El personal de seguridad y bomberos se encuentra trabajando para controlar el fuego y minimizar el impacto en la operación de los trenes.
- San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
- Un profesor del Claret denuncia que un alumno lo extorsionó haciéndose pasar por una menor
- Un juez investiga si un hombre falsificó la firma de su madre enferma y permitió la construcción de 468 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria
- Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: 'No queremos ser un restaurante
- Detenido un médico de un centro de salud de Telde por agresiones sexuales a pacientes en su consulta
- Hallado el cadáver de un hombre con un golpe en la cabeza en Las Canteras (Gran Canaria)
- El desgarrador adiós de una madre a su hija: Cristina Pérez, la modelo canaria fallecida a los 21 años
- Portugal acecha el almendro en flor de Tejeda