Las víctimas de la pederastia exigen que se desbloquee la ley de imprescriptibilidad después del aval de la ONU

La imprescriptibilidad de los delitos sexuales sobre menores ha recibido un espaldarazo más. Primero fue el Parlamento Europeo el que propuso, el pasado verano, que los delitos penales y civiles no prescriban, para que las víctimas puedan denunciar cuando estén completamente preparadas y el retraso no implique que agresiones tan graves, sobre niños, queden impunes. Y ahora ha sido el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, formado por 18 expertos independientes, el que ha llamado la atención a España por los bajos niveles de enjuiciamiento y condena de los miembros de la Iglesia acusados de pederastia y ha recomendado aprobar la imprescriptibilidad penal en la pederastia clerical.

La petición llega justo después de que el Gobierno y la Iglesia hayan cerrado un acuerdo para reparar a las víctimas que no pueden acudir a la justicia, porque el acusado ha fallecido o precisamente porque el delito ha prescrito. En este contexto, en una reunión celebrada en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con las asociaciones de víctimas, el titular de Justicia se comprometió a impulsar la ley de imprescriptibilidad, que emanó del Parlament y lleva dos años paralizada en el Congreso porque los partidos prorrogan, sine die, los plazos de enmiendas.

Asimismo, este mes se cumplen 10 años del estallido del 'caso Maristas', que destapó EL PERIÓDICO, y que terminó con el archivo, por estar prescritas, de una veintena de denuncias. "Desde el principio los activistas catalanes alertamos de que la prescripción de los delitos era la principal aliada de los religiosos pederastas y de los obispos encubridores para garantizar la impunidad de sus horrendos crímenes. Hoy Naciones Unidas nos da la razón", reflexiona Miguel Hurtado, activista y primer denunciante de abusos en la abadía de Montserrat.

La opinión de las víctimas

A su juicio, el pronunciamiento de la ONU debe suponer el empuje definitivo a la ley de imprescriptibilidad. "Las víctimas exigimos que se solucione el problema de una vez por todas, implementando las recomendaciones de la ONU, mediante la aprobación de una ley de imprescriptibilidad total que se aplique a la mayoría de los delitos sexuales contra menores, como la que existe en Holanda, Bélgica o Dinamarca".

"Sería muy decepcionante que el Gobierno y el Congreso vuelvan a proponer otro parche, una ley de imprescriptibilidad descafeinada, que solo se aplique a los casos extremadamente graves, permitiendo que la mayoría de los delitos de pederastia sigan prescribiendo. Esperamos que los partidos catalanes se mantengan firmes en este punto, durante la negociación de la ley en el Congreso que se producirá durante las próximas semanas", añade.

A su vez, Manuel Barbero, el primer padre que denunció abusos sexuales por parte de Joaquim Benítez, lo que permitió tirar de la madeja de las agresiones en los colegios Maristas, considera que el dictamen del Comité de los Derechos del Niño es la "herramienta necesaria" para que, de una vez por todas, los "partidos se pongan las pilas y aprueben la ley". "Ya está bien de hipocresía. Tan importante es construir una autopista como blindar la protección de los menores", sentencia.