Barcelona prevé rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora e insta a los vecinos a quedarse en casa este jueves

El Ayuntamiento de Barcelona ha instado a los vecinos a que “no se muevan de casa si no es imprescindible” este jueves, ante la alerta por fuertes rachas de viento, que en la ciudad pueden superar los 100 kilómetros por hora. "Los meteorólogos nos informan de que la ciudad vivirá mañana un momento excepcionalmente complicado por lo que se refiere al viento", ha advertido el alcalde, Jaume Collboni.

El edil ha llamado en especial a que “no se coja el moto ni la bicicleta” durante el temporal, en que el pronóstico de excepcionalidad se extenderá desde las 00:00 horas de esta noche y hasta las ocho de la tarde del jueves. El riesgo se prevé durante esas 20 horas en la ciudad, “sin excepción”, ha remarcado Collboni. "Es un hecho muy excepcional en Barcelona, que es una ciudad que no está acostumbrada a tener este tipo de viento y, por lo tanto, debemos tomar muchas medidas de prevención", ha alegado. "No hemos visto golpes de viento de 100 kilómetros por hora con esta intensidad en la ciudad", ha recalcado.

Durante este jueves, el servicio de Bicing no funcionará. Por ahora sí se prevé que el metro y los autobuses circulen con normalidad. En todo caso, Collboni ha remarcado que se eviten los desplazamientos innecesarios. Las consultas sanitarias no urgentes, las clases y las actividades deportivas y culturales previstas para este jueves se han supendido en Cataluña al decretarse el aviso rojo por la borrasca Nils.

Macetas y persianas

Por otro lado, Collboni ha rogado que este miércoles por la noche “no se baje la basura, ni muebles ni trastos viejos a la calle”. El socialista ha justificado que el servicio de recogida se verá afectado por el temporal y, además, ha enfatizado que los escombros pueden “salir volando o causar daños” al ser arrastrados por la ventisca. "Solo se trata de un episodio de una noche y, por lo tanto, todos podemos hacer este esfuerzo", ha esgrimido.

Aparte, el alcalde ha solicitado “asegurar al máximo” las macetas, los objetos y las persianas en balcones y ventanas para que el viento no las arranque. "Son medidas muy sencillas, pero pueden evitar accidentes graves", ha prevenido Collboni. “Pedimos especial cuidado a los vecinos y vecinas de los barrios de montaña y los barrios del litoral”, ha añadido. En especial, ha recomendado evitar zonas arboladas -“pueden caer ramas e incluso algún árbol, probablemente pasará”, ha augurado- y no acercarse a la playa. “Hay riesgo de tener muy mala mar”, ha apuntado.

Noticias relacionadas

A su vez, los festejos por Santa Eulàlia que estaban programados para este jueves se han cancelado. Se han suspendido tanto los actos en la plaza de Sant Jaume como en el monasterio de Pedralbes. Collboni se ha reunido esta tarde en el centro de coordinación de emergencias para abordar la alerta meteorológica con mandos de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana, los Bomberos de Barcelona, Protección Civil y el Sistema de Emergencias Médicas.