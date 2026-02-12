Elevan a 22 los casos de sarampión en el brote detectado en la Comunitat Valenciana

El brote de sarampión detectado en dos empresas en un mismo edificio de la provincia de Alicante eleva su número de casos confirmados a 22, según la información transmitida por la Dirección General de salud Pública a través de Europa Press. Los análisis de la Conselleria de Sanidad confirman seis positivos adicionales al anterior dato de 16, pero en total el número de sospechosos asciende a 30 personas.

Para contener la expansión del brote, los responsables del centro de salud de Alicante pusieron en marcha un control epidemiológico de los posibles casos para identificar a todos sus contactos y prevenir futuros casos. Entre otras medidas, se ha procedido a aislar a todas las personas afectadas, tanto los confirmados como los que estaban en investigación, y se vacunó a todos los contactos. El brote coincide, justamente, con la pérdida del estatus de España como país libre de sarampión.

La Conselleria de Sanidad recuerda que el sarampión es una enfermedad aguda contagiosa, causada por un virus de la familia paramyxovirus, que cursa con los síntomas de fiebre, exantema maculopapular, tos, rinitis o conjuntivitis, mientras que en personas vacunadas la presentación clínica del sarampión suele ser atípica. Asimismo, recalca que es de "crucial importancia" la vacunación como medida más efectiva para la prevención de esta enfermedad.

Imagen de recurso de una vacunación. / H.Bilbao - Europa Press

Cuarto año con más casos

Con los 22 casos confirmados, el 2026 se convierte ya en el cuarto año con más casos de sarampión confirmados de la última década en la Comunitat Valenciana. Según los datos de la subdirección general de Epidemiología y Vigilancia de la Salud, los 22 positivos de este año se sitúan por detrás de los 31 positivos de 2024, los 27 de 2019, los 23 de 2017 y los 131 positivos del ejercicio 2018. Sin embargo, estos datos son los recopilados al finalizar el año y los 22 de este año se registran en los dos primeros meses del año y pertenecen a un mismo brote.

Lo habitual es que el dato se quede sin ningún positivo o con unos pocos y aislados; Sanidad siempre ha defendido que la mayoría de casos son importados. Es lo que ocurrió entre 2020 y 2022, tres ejercicios son positivos por sarampión en la autonomía valenciana; o los dos y seis positivos confirmados en 2023 y 2025, respectivamente.

Noticias relacionadas

Hasta cuatro días antes

El sarampión es contagioso incluso cuatro días antes de hacerse visible. Así lo advierten los especialistas del Servicio de Medicina Interna del hospital Vithas valencia Turia, quienes califican la enfermedad como una de las "más contagiosas" que existen, debido a esta capacidad de transmisión presintomática. Es lo mismo que ocurría con la covid 19 y que tantos quebraderos de cabeza dio a salud pública en 2020. "Es una patología que puede afectar a adultos y provocar complicaciones importantes, especialmente en personas no vacunadas o con pautas incompletas", explica el jefe del servicio, Joen Jerusalem en declaraciones a Europa Press. "No debe infravalorarse -, prosigue-. Su elevada capacidad de contagio y la posibilidad de complicaciones hacen que la prevención sea esencial".