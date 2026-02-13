Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sube el aviso por fuertes vientos a nivel rojo (peligro extremo) ante las rachas huracanadas de viento del noroeste que se esperan para el sábado 14 de febrero en la Comunitat Valenciana y que pueden llegar a superar los 140 km/h.

La zona afectada por este aviso rojo será, "sobre todo el interior de Castellón, donde se espera lo peor" de este temporal, tal y como señala Jorge Tamayo, delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana. Los meteorólogos de Aemet ya barajaban desde hace horas la posibilidad de subir el aviso al máximo nivel de riesgo (aviso rojo) ante la previsión el sábado de fortísimas rachas de viento del noroeste. Era sólo cuestión de esperar y ver cómo evolucionaba la situación.

Y la inestabilidad atmosférica ha avanzado tal y como esperaban: "Los umbrales de viento ya estaban el jueves muy al límite, pero había que esperar para comprobar si se mantenían esas previsiones" y, en el caso de que así fuese, "elevar si era necesario el aviso meteorológico a nivel rojo", como así ha sido finalmente, explica Tamayo.

El jueves ya se habló de rachas huracanadas de viento que podían superar los 120 km/h. Estas altísimas velocidades se ubican en el umbral del aviso rojo en algunos puntos de la Comunitat Valenciana pero, en otros, el límite está aún más arriba: en los 140 km/h.

Eso sucede, por ejemplo, en el interior norte de Castellón, precisamente una de las zonas que se verán más afectadas por el temporal de viento de este fin de semana. Hasta que no se ha confirmado que los vientos podían incluso superar esos 140 km/h y, por tanto, sobrepasar el umbral establecido por la Aemet, ésta no podía activar el aviso rojo.

Las zonas más afectadas por el viento en la C. Valenciana

La máxima alerta estará activa durante todo el sábado 14 de febrero: desde la próxima medianoche hasta el comienzo de la madrugada del domingo. La Aemet advierte de la posibilidad de que las rachas de viento del noroeste sean tan violentas que superen incluso los 140 km/ en todo el norte de Castellón (interior y litoral) y en el interior sur de la provincia.

En el litoral sur, por su parte, el aviso indica que las rachas podrán sobrepasar los 130 km/h. En esta zona, el umbral del aviso rojo está situado en esa cifra y no en los 140 km/h.

Esto se debe a las especiales características de cada área geográfica: por ejemplo, en los puntos más altos, el viento sopla con mucha más fuerza que en las poblaciones ubicadas en llanura; es decir, a condiciones meteorológicas idénticas, siempre se registrará mucho más viento en municipios como Morella, anclada en lo alto de un cerro, que en ciudades instaladas al borde del mar y en terreno llano, como València.