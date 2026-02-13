¿Cómo te afectará la nueva huelga indefinida de médicos que empieza el 16 de febrero? Los urgencias y tratamientos vitales están garantizados

Más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, inician este lunes 16 de febrero una semana de huelga para mostrar su rechazo al Estatuto Marco negociado entre Sanidad y los sindicatos del Ámbito de la Negociación. Reclaman, desde hace meses, como han evidenciado con anteriores paros y movilizaciones, un estatuto propio. Además de esta primera semana de febrero, el calendario de huelgas contempla paros del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Las comunidades autónomas ya han establecido los servicios mínimos para esos paros que, a nivel general, garantizan urgencias y tratamientos vitales, pero han mostrado su preocupación por las consecuencias en los pacientes. Varias comunidades han pedido un "esfuerzo de diálogo" al Gobierno y a los sindicatos ante un paro que podría tener un notable impacto.

Un ejemplo, desde Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, cifró en 14 millones el coste para el sistema público de salud de la última huelga de cuatro días convocada por los médicos en la comunidad: se suspendieron 1.200 intervenciones quirúrgicas, 18.000 consultas hospitalarias y 30.000 de Atención Primaria, entre otras.

9 días seguidos

El paro que se inicia ahora es "especialmente impactante", por ser una semana al mes hasta junio, apuntan desde la comunidad. "Nos encontramos que, al estar unidos los días estipulados por la huelga con periodo anterior y posterior de fin de semana, supone una paralización de 9 días seguidos de la actividad hospitalaria", apunta por su lado la Comunitat Valenciana en la resolución por la que se establecen los servicios esenciales con ocasión de la huelga.

En casi todas las comunidades los servicios mínimos pasan por garantizar la cobertura de la actividad en servicios de urgencias, quirófanos, salas de partos o laboratorios, así como en unidades de reanimación, de cuidados intensivos, áreas de diálisis y de tratamientos oncológicos.

El mayor impacto se producirá en el caso de consultas externas programadas de intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y de consultas externas. O en los centros de salud. Esta misma semana el Foro de Médicos de Atención Primaria mostraba su inquietud por cómo la huelga alterará el día a día de los centros. Es necesario para atender los requerimientos de la población que se mantengan en un 50%, indican desde la Comunitat Valenciana.

Servicios abusivos

Los sindicatos médicos, por su lado, están recurriendo esos servicios mínimos en varias comunidades por considerar que son "abusivos". El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Las movilizaciones de los médicos arrancarán este sábado 14 de febrero, en Madrid. Con una manifestación a la que acudirán profesionales llegados de toda España y que comenzará a las 12:00 horas, desde el Congreso de los Diputados e irá Ministerio de Sanidad. Además, ya a lo largo de los días de huelga, se sucederán las concentraciones en distintos puntos del país. En Madrid, por ejemplo, el sindicato AMYTS ha convocado una primera movilización, el mismo lunes 16, frente al Hospital Gregorio Marañón.