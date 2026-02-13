En Barcelona
Detectan los dos primeros casos de jabalíes con peste porcina fuera de la 'zona cero'
EFE
Barcelona
El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de 13 nuevos casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, dos de ellos fuera de la 'zona cero', el radio de 6 kilómetros desde el primer jabalí infectado.
En concreto, estos dos jabalíes que han dado positivo fueron localizados en una urbanización de Molins de Rei (Barcelona), por lo que se amplía el área a los municipios de la zona del alto riesgo: ya son 14 localidades.
Con los nuevos 13 casos, ya son 155 los jabalíes infectados localizados en Cataluña desde la aparición de la enfermedad en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a finales del pasado noviembre.
- Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
- Una inmobiliaria de Las Palmas de Gran Canaria acusa a su abogado de falsear un acuerdo que le llevó a la quiebra
- Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje
- Las Palmas de Gran Canaria organiza por primera vez un Carnaval infantil y otro senior
- El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
- La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias