Monzón expone en un foro nacional las prioridades del Servicio Canario de la Salud para 2026

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, participó este jueves en el Forum Interterritorial de Salud, un encuentro organizado por Medicina Responsable con el aval de la Organización Médica Colegial, en el que responsables sanitarios de distintas comunidades autónomas analizaron los principales retos del Sistema Nacional de Salud.

Durante su intervención, Monzón presentó las líneas estratégicas del Servicio Canario de la Salud (SCS) para 2026, centradas en el refuerzo de los recursos humanos, la transformación digital, la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria y el respaldo presupuestario.

Retención del talento y relevo generacional

En materia de recursos humanos, la consejera detalló el Programa de Posformación Sanitaria del SCS, dirigido a médicos internos residentes que finalizan su especialización en centros públicos canarios. Esta iniciativa contempla más de 300 contrataciones con una duración de tres años, orientadas a consolidar competencias clínicas, impulsar la investigación y garantizar la continuidad asistencial.

“Canarias apuesta por medidas estructurales de retención del talento que no solo refuercen nuestras plantillas a corto plazo, sino que garanticen la sostenibilidad y la calidad asistencial en el futuro y que contemplen la necesidad de un relevo generacional”, señaló.

Asimismo, destacó la implantación del quinto nivel de carrera profesional, uno de los más avanzados del país, como herramienta para fidelizar profesionales, así como la ampliación de plazas universitarias en Ciencias de la Salud en las universidades públicas canarias.

Más presupuesto para Sanidad

Monzón recordó que el presupuesto del SCS para 2026 asciende a 4.833 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,3 % respecto al ejercicio anterior. Esta cifra representa el 36,8 % del presupuesto global de la Comunidad Autónoma.

Según explicó, el 95,4 % de los fondos se destina directamente a la atención sanitaria, incluyendo prevención, asistencia, políticas de personal, infraestructuras, equipamientos, docencia e investigación.

Foto de familia / La Provincia

Digitalización y sistema conectado

Uno de los avances más destacados fue la implantación del Visor de Historia Clínica Unificada, operativo en toda la red de Atención Primaria y Hospitalaria. Esta herramienta permite que cualquier profesional autorizado acceda en tiempo real al historial completo del paciente, independientemente del centro donde haya sido atendido.

Monzón calificó este sistema como un “hito” para la sanidad pública canaria, ya que mejora la eficiencia, evita duplicidades en pruebas diagnósticas y facilita la atención a personas mayores y pacientes crónicos.

También recordó la puesta en marcha del sistema interactivo de recordatorio de citas hospitalarias por SMS, que permite a los pacientes confirmar, cancelar o solicitar cambios con antelación, reduciendo ausencias y optimizando la gestión.

Equidad y modernización de infraestructuras

En el ámbito de la equidad territorial, la consejera anunció una inversión de 185,5 millones de euros para ampliar centros de salud, modernizar hospitales y reforzar la dotación tecnológica en las islas no capitalinas.

“Para que estas transformaciones sean sostenibles y no se diluyan en el tiempo, hacen falta estrategias institucionales que reconozcan los problemas de fondo y apoyen las iniciativas que surgen de la práctica clínica diaria”, afirmó.

Además, subrayó la actualización de las dietas por desplazamiento, alojamiento y manutención para pacientes y familiares que deben recibir asistencia fuera de su isla de residencia.

Un momento del foro / La Provincia

Un foro para la cooperación interterritorial

El encuentro reunió a consejeros de Sanidad de diversas comunidades autónomas bajo el lema ‘La realidad del Sistema Nacional de Salud’, con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar en soluciones compartidas.

En el marco del foro también intervino la directora general de Programas Asistenciales del SCS, Antonia María Pérez, en la mesa titulada ‘Del modelo asistencial al sistema conectado: procesos, datos y decisiones’, donde se abordaron cuestiones relacionadas con la gobernanza de datos, la digitalización y los nuevos modelos asistenciales.

Con esta participación, Canarias expuso su hoja de ruta sanitaria en un espacio de coordinación interterritorial clave para el futuro del sistema público de salud.