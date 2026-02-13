Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 13 de febero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 13 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 09, 13, 31, 37 y 40 y las estrellas 06 y 09.
El código del Millón ha sido el XTM99382.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
- La Autoridad Portuaria de Las Palmas expulsa 28 embarcaciones del Muelle Deportivo desde el año pasado
- Una inmobiliaria de Las Palmas de Gran Canaria acusa a su abogado de falsear un acuerdo que le llevó a la quiebra
- Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje
- Las Palmas de Gran Canaria organiza por primera vez un Carnaval infantil y otro senior