Terremoto
Dos terremotos de magnitud 3,8 y 2,4 se sienten en varios puntos de Málaga
El temblor registrado en Cortes de la Frontera ha ocurrido a las 20.49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8
EP
Dos terremotos surgidos en Andalucía han hecho temblar varios puntos de la provincia de Málaga esta noche.
Uno de ellos ha tenido epicentro en Cortes de la Frontera y ha registrado una magnitud de 3,8. Por otro lado, uno de 2,4 de magnitud, ha surgido con epicentro en Ubrique (Cádiz), pero también se ha sentido en municipios malagueños.
Terremoto en Cortes de la Frontera
El temblor registrado en la localidad malagueña ha ocurrido a las 20.49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8, según informa la web del IGN.
Este seísmo también ha sido percibido por vecinos de Cañada del Real Tesoro, Vega, Benalauría, Cortes de la Frontera, Ubrique, El Colmenar, Gaucín, Algatocín, Castillo de la Duquesa, Manilva, El Bosque, Estepona, Marbella, San Pablo de Buceite y Jimena de la Frontera.
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
- La Autoridad Portuaria de Las Palmas expulsa 28 embarcaciones del Muelle Deportivo desde el año pasado
- Una inmobiliaria de Las Palmas de Gran Canaria acusa a su abogado de falsear un acuerdo que le llevó a la quiebra
- Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje
- Las Palmas de Gran Canaria organiza por primera vez un Carnaval infantil y otro senior