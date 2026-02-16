Detenidos tres hombres en Santa Cruz de Tenerife por su presunta implicación en una agresión sexual
La Policía Local arrestó a los sospechosos tras auxiliar a una mujer de 48 años en el barrio de La Salud
Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron durante la mañana del pasado domingo a tres varones por su presunta implicación en una agresión sexual a una mujer de 48 años en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Los hechos habrían ocurrido en el barrio de La Salud, en el interior de una vivienda, según informó el propio cuerpo policial. La investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del suceso.
Aviso ciudadano y rápida intervención policial
La actuación se inició tras el aviso de una ciudadana que encontró a la víctima en la vía pública. Al percatarse de la situación, alertó de inmediato a la Sala de Comunicaciones de la Policía Local.
Los agentes se desplazaron hasta el lugar, donde prestaron auxilio a la mujer y activaron el protocolo específico previsto para este tipo de delitos. La intervención incluyó la atención inmediata a la víctima y la coordinación de los recursos necesarios para garantizar su protección y asistencia.
