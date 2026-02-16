Primeros desalojos por la crecida del Ebro en Zaragoza: "Hemos dejado todo en alto y ahora solo podemos esperar"

La crecida ordinaria del Ebro a su paso por Zaragoza ha obligado los primeros desalojos. Se trata de los vecinos de la urbanización de Torre Urzáiz, en Movera (Zaragoza), que esta tarde se ha quedado completamente vacía después de que el consistorio ordenase su desalojo de forma preventiva, ya que se espera que este martes llegue la punta de la crecida por lo que el agua podría alcanzar las viviendas.

Esta urbanización se encuentra en zona inundable por lo que sus vecinos están acostumbrados a dejar a toda prisa sus viviendas durante las avenidas. Aunque la mayoría son segundas residencias, actualmente hay unas 20 familias fijas que hoy han tenido que abandonar su casa sin saber cuándo volverán.

David e Inma tienen en esta urbanización una segunda residencia que visitan durante los fines de semana o vacaciones. Ya por la mañana han recibido un comunicado en el que se les avisaba de la situación y sobre las 14.00 horas, a través del grupo de WhatsApp de vecinos, les han avisado de que se había dado orden del desalojo preventivo. "Hemos dejado todo lo que hemos podido en alto y nos hemos llevado al perro que tenemos. Ahora toca esperar y confiar en que no entre el agua", explica David.

No es la primera vez que les sucede. "Al menos esta vez ha sido de día, otras veces nos han avisado de noche, a última hora de la tarde", añade. Cuando ha acudido al mediodía a la urbanización ha comprobado que el agua del Ebro estaba a "algo más de un metro y medio" de rebasar la mota, por lo que confía en que no alcance esa altura. "La incertidumbre que tenemos es total porque no podemos acercarnos", explica.

La altura del agua no es la única preocupación. "Nos han dicho que habrá patrullas de la Policía Local controlando, pero nos inquieta pensar que no hay nadie, ni animales, y que entren a robar. No sería la primera vez", explica.

Una vivienda de Torre Urzáiz completamente anegada durante una crecida extraordinaria. / SERVICIO ESPECIAL

Según David, antes de la Expo de 2008 nunca habían tenido problemas durante las avenidas ordinarias, solo en las extraordinarias. "A partir de entonces cada vez que sube el río se nos llena de agua", asegura, por lo que piden un encuentro con el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Confederación Hidrográfica del Ebro para buscar soluciones. "Normalmente refuerzan la mota cuando el Ebro ya está crecido, lo que deberían de hacer es actuar cuando no hay problemas", apunta Inma.

"Siempre que hay crecidas nos entra el agua y siempre tenemos que tirar cosas. Ha habido algún año, en avenidas extraordinarias, que se ha anegado todo por completo por lo que es muy difícil salvar los muebles. Ahora hemos dejado todo en alto, a ver qué sucede", explican ambos, que recuerdan que en 2021 el agua superó el metro de altura.

Según explican desde el ayuntamiento, tras la primera reunión de coordinación del dispositivo, que ha presidido la alcaldesa, Natalia Chueca, la Policía Local se ha desplazado a la urbanización junto a técnicos de Servicios Sociales para trasladar a los vecinos la necesidad de evacuar la zona a lo largo del día. Entre todos, solo un matrimonio de 70 años ha requerido alojamiento por parte del consistorio, que han sido alojados en un hostal de la capital, según fuentes municipales.

Para garantizar la seguridad, la Policía Local vigilará permanentemente la zona los próximos días hasta que los vecinos puedan regresar a sus casas, todavía si fecha, ya que dependerá del comportamiento del río. La avenida ordinaria se prolongará hasta el jueves, cuando se espera que el Ebro alcance su máximo. Sin embargo, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que la ciudad estará en alerta naranja hasta el sábado.